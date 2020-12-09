«Реал» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги чемпионов 9 декабря 2020 года

В заключительном 6 туре групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет дома против «Боруссии» Менхенгладбах. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 декабря в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Боруссия» М.

«Реал»

Дабы не провалить сезон в Лиге чемпионов, «галактикос» нужно побеждать. Они занимают третье место, имея 7 очков. От первой позиции команду Зидана отделяет один пункт.

В прошлом туре «Реал» потерпел второе поражение в этом розыгрыше, уступив в гостях «Шахтеру» 0:2. Первое фиаско было в матче против тех же горняков, только со счетом 2:3. Перед этим «сливочные» дважды одолели «Интер» (2:0 и 3:2).

На выходных в чемпионате мадридский коллектив минимально выиграл у «Севильи», а в предыдущем туре проиграл «Алавесу» 1:2. В пяти последних матчах «Реал» побеждал только два раза.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У хозяев травмированы Вальверде, Азар и Йович. Мариано Диас, Дани Карвахаль и Эдегор под вопросом.

«Боруссия» М

«Пони» лидируют в этой группе, набрав 8 очков. Гости меньше всех пропустили в своем квартете (7) и больше всех забили (16). За весь розыгрыш «Боруссия» проиграла только раз — в прошлом туре было поражение от «Интера» 2:3.

Напомним о разгромных победах над «Шахтером» со счетом 6:0 и 4:0. Также было две ничьи с «Интером» и «Реалом» (2:2).

В декабре команда еще не побеждала. После фиаско в матче с «нерадзурри» подопечные Марко Розе не смогли обыграть «Фрайбург» в чемпионате Германии и добыли только одно очко (2:2).

В лазарете у гостей Нико Эльведи и Йонас Хофманн. Болеет Рами Бенсебаини.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают победу «Реала» более вероятным исходом — 1.71. На победу «Боруссии» М предлагается коэффициент 4.60. Вариант с ничьей оценивается коэффициентом 4.20.

«Реал» очень неуверенно выступает в Европе в этом году. В 4 из 5 поединков группового этапа команда Зидана пропускала не менее двух раз. А «пони» являются самой результативной командой квартета B.

Предлагаем поставить на Ф2 (+1) за 1.73. Хозяева только раз за весь розыгрыш победили с отрывом более, чем в два гола.

Учитывая голевую статистику обеих команд можно также использовать вариант «обе забьют» за 1.57. 0