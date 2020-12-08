ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче Лиги чемпионов 8 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ будет принимать «Истанбул Башакшехир». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 8 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на ПСЖ — «Истанбул Башакшехир».

ПСЖ

В турнирной таблице группы H парижская команда с двумя другими клубами имеет по 9 очков. Но по всевозможным дополнительным показателям она находится на втором месте.

Уже на самом старте еврокубкового пути «Пари Сен-Жермен» споткнулся. В первом туре красно-синие проиграли «МЮ» (1:2). После этого парижане на выезде разобрались с «Истанбул Башакшехир» (2:0).

Потерей для команды Томаса Тухеля обернулся и третий матч, в котором его подопечные не справились с «РБ Лейпцигом» (1:2). Но позже они взяли реванш у «быков» (1:0). В пятом матче парижане обыграли «МЮ» (3:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате страны ПСЖ находится на первом месте. В 13 встречах Лиги 1 столичный клуб заработал 28 очков и опередил преследователей на 2 балла. В минувшую субботу команда Тухеля обыграла «Монпелье» (3:1).

«Истанбул Башакшехир»

Турецкому клубу из Стамбула в группе с «МЮ», ПСЖ и «РБ Лейпцигом» не нашлось места в еврокубковой зоне. Поэтому команда с тремя баллами на счету идет последней в квартете H.

На старте Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» потерпел поражение от «РБ Лейпцига» (0:2). Потерей очков обернулась и домашняя встреча с «Пари Сен-Жермен» во втором туре (0:2).

Единственную победу подопечные Окана Бурука сумели добыть в противостоянии с «МЮ» (2:1), но во втором матче они крупно влетели «Юнайтед» (1:4). А в рубке с «Ред Буллом» команде из Стамбула не хватило совсем чуть-чуть для ничьей. В итоге она проиграла (3:4).

Заметно сдал позиции «Истанбул Башакшехир» и в текущем розыгрыше чемпионата Турции. За 11 туров этот клуб набрал 15 очков и занял 9 место. В прошлую субботу стамбульский коллектив расписал мировую с «Йени Малатьяспор» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в игре 6-го тура группового этапа ЛЧ букмекеры дают коэффициент 1.14, на ничью — 9.70, а на победу «Истанбул Башакшехир» — 20.0.

В предстоящем поединке парижане будут решать свою дальнейшую еврокубковую судьбу. Зная, как турецкая команда умеет огрызаться, подопечные Томаса Тухеля постараются перекрыть свободу действий гостям при контратаках.

Сами же французы обязательно найдут свои моменты для взятия голов, но крупного счета на «Парк де Пренс» не будет. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 с коэффициентом 1.68. 0