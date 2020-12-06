«Сампдория» — «Милан». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Серии А 6 декабря 2020 года

В 10 туре чемпионата Италии «Сампдория» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 6 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Милан».

«Сампдория»

В девяти играх итальянского первенства футбольный клуб из Генуи сумел насобирать 11 очков. В таблице чемпионата команда занимает 11 место и пока находится ближе к красной зоне, чем к еврокубкам.

Старт сезона получился для «Сампдории» неудачным. Команда осталась без очков в двух первых турах, уступив «Ювентусу» (0:3) и «Беневенто» (2:3). После этого «Дория» выдала серию из четырех побед кряду.

В итальянском первенстве подопечные Клаудио Раньери взяли верх над «Фиорентиной» (2:1), «Лацио» (3:0) и «Аталантой» (3:1). Далее была победа в Кубке над клубом «Салернитана» (1:0).

Календарь и таблица Серии А

С того момента «Блучеркьяти» не побеждают. В Серии А «Сампдория» разошлась миром с «Дженоа» (1:1), уступила «Кальяри» (0:2) и «Болонье» (1:2), а также скатала ничейку с «Торино» (2:2). А в Кубке Италии «Самп» снова проиграл «Дженоа» (1:3).

«Милан»

Итальянский гранд из одноименного города уверенно чувствует себя на вершине турнирной таблицы чемпионата. В девяти поединках Серии А команда набрала 23 очка.

Совсем недавно «Милан» провел два матча в разных соревнованиях без побед, чего ранее в текущем сезоне еще не было. В Лиге Европы «россонери» крупно влетели «Лиллю» (0:3).

А после еврокубкового облома подопечные Стефано Пиоли разошлись миром с «Вероной» (2:2). Далее в чемпионате «дьяволы» победили «Наполи» (3:1) и «Фиорентину» (2:0).

В Лиге Европы «Милан» успел сыграть вничью с «Лиллем» (1:1), после чего он раскатал «Селтик» (4:2). В группе H итальянцы идут вторыми и обеспечили себе путевку в плей-офф.

Прогноз и ставка

Победа «Сампдории» в игре 10 тура Серии А оценивается в 4.50, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Милана» — 1.78.

В 9 матчах во всех турнирах из 11 «Сампдория» забивала всем соперникам минимум гол. Команда Раньери старается действовать от обороны, но все же не забывает и про моменты у чужих ворот.

Дома «Блучеркьяти» обязательно поймают гостей на какой-нибудь ошибке, но миланцы не намерены терять очки. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.67. 0