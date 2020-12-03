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    «Спортинг» наберет очки на домашнем поле?

    «Спортинг» — «Альбасете». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Сегунды 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Альбасете»
    Гаспар Кампос
    В матче 16 тура испанской Сегунды «Спортинг» Хихон сыграет с «Альбасете» на стадионе «Эль-Молинон». Стартовый свисток дадут в 23:30 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Альбасете».
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Декабря 2020 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 23:30 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Спортинг»

    «Красно-белые» занимают пятое место в зоне стыковых матчей за выход в Примеру. Хозяева набрали 27 очков.

    В прошлом туре «Спортинг» потерпел поражение от «Лас-Пальмаса» со счетом 2:3. Это была четвертая игра без победы для команды в пяти турах чемпионата. Лишь один раз хихонцам удалось победить — со счетом 3:1 «Сабадель».

    Можно еще отметить две ничьи подряд в матчах с «Мальоркой» (0:0) и «Райо Вальекано» (1:1).

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    Дома «Спортинг» играет отлично, поскольку еще ни разу не уступил за 7 матчей. Таким образом, коллектив является единственным на всю Сегунду, который имеет 0 поражений в статистике домашних выступлений.

    «Альбасете»

    «Альбасете» занимает последнюю строчку турнирной таблицы Сегунды с 10 очками. В этом сезоне команда одержала только две победы при девяти поражениях. На данный момент гости идут на 4-матчевой серии неудач.

    «Альба» потерпели четыре поражения подряд, причем в трех случаях они даже не забивали. Один гол удалось отыграть в матче с «Альмерией» (1:2), а вот «Тенерифе», «Логронесу» (0:2) и «Луго» (0:1) команда уступила всухую.

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    • В сезоне у «Альбасете» только 9 забитых мячей, что является худшим показателем турнира.

    Гостевая статистика еще печальнее. Коллектив проиграл 6 раз и однажды заработал один балл. Вследствие этого «белые» идут на последнем месте в рамках выездной статистики.

    Прогноз и ставки

    Ожидаемо «Спортинг» считают фаворитом. Букмекеры поставили на его победу 1.81. Победа «Альбасете» оценивается коэффициентом 5.50. На ничью предлагают 3.15.

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    У гостей приличная серия поражений и серия без побед. Хозяева имеют преимущество домашних стен, где они еще ни разу не проиграли.

    Мы ставим на победу «Спортинга» за 1.81. За поражение в прошлом туре коллектив постарается отыграться. 0

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    «Спортинг» — «Альбасете». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Сегунды 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Спортинг» — «Альбасете». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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