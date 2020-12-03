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    Оформит ли «Лилль» выход в 1/16 финала?

    «Лилль» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Спарта» Прага
    Жонатан Бамба
    В четверг, 3 декабря, «Лилль» на своем поле примет пражскую «Спарту» в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Лилль» — «Спарта» Прага.

    «Лилль»

    «Лилль» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея на своем счету 8 набранных очков.

    В еврокубках «доги» разгромили «Спарту» (4:1), разошлись миром с «Селтиком» (2:2), после чего в гостях расправились с «Миланом» (3:0), а дома сыграли с ним вничью (1:1).

    В турнирной таблице Лиги 1 подопечные Кристофа Галтье идут вторыми. Проведя 12 туров, они всего на два балла отстают от лидирующего «Пари Сен-Жермен».

    На минувших выходных «Лилль» в гостях поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1).

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    После травм у «догов» восстанавливаются Жереми Пье, Ренату Саншеш и Зеки Челик.

    «Спарта»

    Пражская «Спарта» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы H c 6 набранными очками.

    «Красные» начали выступления в турнире с поражений от «Лилля» (1:4) и «Милана» (0:3), а затем дважды обыграли «Селтик» (4:1 и 4:1).

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  • 30/11/2020

    • В чемпионате Чехии команда Вацлава Коталя занимает второе место, набрав 21 очко в девяти турах.

    В своем последнем матче пражане на выезде нанесли поражение «Теплице» (1:0).

    Среди травмированных у «Праги» значатся Адам Гложек, Адам Карабец, Либор Козак, Матей Полидар, Лукаш Штетина, Михал Сачек и Давид Ханко.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лилля» — 1.43, победа «Спарты» — 6.20, ничья — 5.20.

    Поражение в этой встрече для пражан может обернуться вылетом из Лиги Европы, однако победить на «Пьер-Моруа» — очень сложная задача.

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    В 2020 году «доги» не своем поле проигрывали только «Пари Сен-Жермен» и «Марселю», а это говорит о многом.

    Не добавляет оптимизма «Спарте» и тот факт, что лазарет команды сейчас переполнен, тогда как у французов в этом плане все более-менее хорошо. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Лилля" с форой -1» за 1.70.

    Помня о том, что в Праге «Лилль» забил четыре мяча, можно также взять «индивидуальный тотал хозяев больше 2» за 1.77. 0

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    «Лилль» — «Спарта» Прага. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Спарта» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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