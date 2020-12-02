«Шеффилд Уэнсдей» — «Рединг». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Чемпионшипа 2 декабря 2020 года

«Шеффилд Уэнсдей»
«Шеффилд Уэнсдей», который в прошлом розыгрыше Чемпионшипа финишировал на 16 месте, в текущем сезоне плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице, начав первенство с 12 очковым штрафом.
За всю турнирную дистанцию «Совы» смогли добыть три виктории, пять раз сыграли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Таким образом, теперь у них восемь баллов.
Отметим, что коллектив проиграл лишь раз в последних пяти проведенных встречах. Тем не менее, и выиграть они не могут уже четыре поединка подряд.
Правда, в трех из этих четырех матчах клуб сыграл вничью, а значит один из лидеров Чемпионшипа может столкнуться с проблемами.
«Рединг»
«Рединг», финишировавший в прошлом розыгрыше Чемпионшипа в середине турнирки, недалеко от зоны вылета, в новом первенстве входит в топ-6 команд.
«Бисквиты» блестяще стартовали, одержав семь побед при одной мировой в восьми первых турах чемпионата, забив за этот период 15 мячей, а пропустив всего три.
Однако последние затем «роялисты» пережили явный спад, проиграв подряд «Ковентри» (2:3), «Престону», «Сток Сити» (по 0:3) и «Борнмуту» (2:4).
После этого подопечные Пауновича сыграли вничью с «Миллуоллом» (1:1) и победили «Бристоль Сити» (3:1). Посему теперь клуб занимает пятое место с отставанием в два балла от лидера «Норвича».
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Рединг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 4,00. 0