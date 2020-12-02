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    Станет ли «Рединг» лидером Чемпионшипа?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Рединг». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Чемпионшипа 2 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Рединг»
    «Рединг» идет на шестом месте
    В среду, 2 декабря, в 15-м туре английского Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» на своем стадионе «Хиллсборо» сыграет с «Редингом». Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Рединг».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Декабря 2020 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:45 Рединг Рединг
  • Англия. Чемпионшип
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей», который в прошлом розыгрыше Чемпионшипа финишировал на 16 месте, в текущем сезоне плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице, начав первенство с 12 очковым штрафом.

    За всю турнирную дистанцию «Совы» смогли добыть три виктории, пять раз сыграли вничью и шесть раз уходили с поля поверженными. Таким образом, теперь у них восемь баллов.

    Отметим, что коллектив проиграл лишь раз в последних пяти проведенных встречах. Тем не менее, и выиграть они не могут уже четыре поединка подряд.

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    Правда, в трех из этих четырех матчах клуб сыграл вничью, а значит один из лидеров Чемпионшипа может столкнуться с проблемами.

    «Рединг»

    «Рединг», финишировавший в прошлом розыгрыше Чемпионшипа в середине турнирки, недалеко от зоны вылета, в новом первенстве входит в топ-6 команд.

    «Бисквиты» блестяще стартовали, одержав семь побед при одной мировой в восьми первых турах чемпионата, забив за этот период 15 мячей, а пропустив всего три.

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    • Однако последние затем «роялисты» пережили явный спад, проиграв подряд «Ковентри» (2:3), «Престону», «Сток Сити» (по 0:3) и «Борнмуту» (2:4).

    После этого подопечные Пауновича сыграли вничью с «Миллуоллом» (1:1) и победили «Бристоль Сити» (3:1). Посему теперь клуб занимает пятое место с отставанием в два балла от лидера «Норвича».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Рединг» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 4,00. 0

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Рединг». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Чемпионшипа 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Рединг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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