«Ювентус» — «Динамо» К. Прогноз (к. 1.72) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

«Ювентус»
Туринский гранд обеспечил себе путевку в следующий этап Лиги чемпионов. В четырех встречах группового раунда итальянцы набрали 9 очков и опередили ближайших преследователей на 8 пунктов.
В первом еврокубковом матче «Ювентус» на «Олимпийском» спокойно разобрался с «Динамо» (2:0). А затем в родных стенах «бьянконери» не справились с «Барселоной» (0:2).
Решить задачу с досрочным выходом помогли стыковые матчи с клубом «Ференцварош». В Венгрии команда Андреа Пирло разгромила соперников (4:1), а в Турине «Юве» вырвал победу в компенсированное время (2:1).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате Италии «Ювентус» пока находится на четвертой строчке с 17 очками в копилке. От лидеров «старая синьора» отстает на 6 пунктов. В недавнем матче Серии А туринцы расписали мировую с «Беневенто» (1:1).
«Динамо» Киев
Украинская команда бьется с «Ференцварош» за Лигу Европы. На данный момент оба коллектива имеют по одному баллу в активе, но киевляне находятся на третьем месте.
На старте еврокубкового пути «Динамо» Киев дома потерпело поражение от «Ювентуса» (0:2). А затем в Венгрии бело-синие расписали мировую с «Ференцварош» (2:2).
В первом поединке с «Барселоной» динамовцы на «Камп Ноу» бились достойно, но в итоге потерпели поражение (1:2). Ну а в Киеве команда Мирчи Луческу и вовсе влетела каталонцам крупно (0:4).
В чемпионате Украины «Динамо» Киев лидирует с 26 набранными баллами. «Шахтер», который идет вторым, столичный клуб опережает на 3 очка. В последнем матче УПЛ бело-синие победили «Ворсклу» (2:0).
Прогноз и ставка
Победа «Ювентуса» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов оценивается в 1.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.05, а на победу «Динамо» Киев — 13.0.
Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, в составе «Юве» есть Альваро Мората, который ведет борьбу за звание лучшего бомбардира ЛЧ.
А «Динамо» сейчас определяет свою еврокубковую судьбу. Команда Луческу имеет неплохие шансы на Лигу Европы, но кадровые потери у киевлян все еще солидные.
Хозяева в Турине попытаются выдать хорошую игру впереди и улучшить собственные показатели в нападении, ну а гости будут ждать свои шансы на контратаки. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.72. 0