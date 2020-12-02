«Ювентус» — «Динамо» К. Прогноз (к. 1.72) на тоталы в матче Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет на стадионе «Альянц» 2 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Динамо» К.

«Ювентус»

Туринский гранд обеспечил себе путевку в следующий этап Лиги чемпионов. В четырех встречах группового раунда итальянцы набрали 9 очков и опередили ближайших преследователей на 8 пунктов.

В первом еврокубковом матче «Ювентус» на «Олимпийском» спокойно разобрался с «Динамо» (2:0). А затем в родных стенах «бьянконери» не справились с «Барселоной» (0:2).

Решить задачу с досрочным выходом помогли стыковые матчи с клубом «Ференцварош». В Венгрии команда Андреа Пирло разгромила соперников (4:1), а в Турине «Юве» вырвал победу в компенсированное время (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Италии «Ювентус» пока находится на четвертой строчке с 17 очками в копилке. От лидеров «старая синьора» отстает на 6 пунктов. В недавнем матче Серии А туринцы расписали мировую с «Беневенто» (1:1).

«Динамо» Киев

Украинская команда бьется с «Ференцварош» за Лигу Европы. На данный момент оба коллектива имеют по одному баллу в активе, но киевляне находятся на третьем месте.

На старте еврокубкового пути «Динамо» Киев дома потерпело поражение от «Ювентуса» (0:2). А затем в Венгрии бело-синие расписали мировую с «Ференцварош» (2:2).

В первом поединке с «Барселоной» динамовцы на «Камп Ноу» бились достойно, но в итоге потерпели поражение (1:2). Ну а в Киеве команда Мирчи Луческу и вовсе влетела каталонцам крупно (0:4).

В чемпионате Украины «Динамо» Киев лидирует с 26 набранными баллами. «Шахтер», который идет вторым, столичный клуб опережает на 3 очка. В последнем матче УПЛ бело-синие победили «Ворсклу» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Ювентуса» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов оценивается в 1.27, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.05, а на победу «Динамо» Киев — 13.0.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, в составе «Юве» есть Альваро Мората, который ведет борьбу за звание лучшего бомбардира ЛЧ.

А «Динамо» сейчас определяет свою еврокубковую судьбу. Команда Луческу имеет неплохие шансы на Лигу Европы, но кадровые потери у киевлян все еще солидные.

Хозяева в Турине попытаются выдать хорошую игру впереди и улучшить собственные показатели в нападении, ну а гости будут ждать свои шансы на контратаки. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.72. 0