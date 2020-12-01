ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель Артета«Арсенал» изголодался по голам. Артете нужно решать проблему с атакой «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства Фрагмент матчаНичья в пользу «Тоттенхэма». «Шпоры» вернулись на первое место в АПЛ
  • 20:35
    • Немецкий футбольный союз выразил поддержку Леву
  • 20:16
    • Впервые в истории женщина-арбитр обслужит матч Лиги чемпионов
  • 19:24
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Автомобилист»
  • 19:08
    • Источник: В «Локо» вспышка коронавируса перед матчем с «Зальцбургом»
  • 18:02
    • Клебо не будет участвовать в гонках Кубка мира до конца года
  • 17:52
    • Дзюба полетит с «Зенитом» на матч с «Брюгге»
  • 17:35
    • Избран новый глава Всероссийской федерации легкой атлетики
    Все новости спорта

    Сколько голов ожидать от игры на «Ванда Метрополитано»?

    «Атлетико» — «Бавария». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Атлетико Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Бавария»
    Роберт Левандовский
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Декабря 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Атлетико»

    Мадридская команда занимает сейчас второе место в квартете A с 5 баллами в копилке. От «Баварии» она отстала на недосягаемые 7 очков. А третий клуб испанцы опережают на 2 пункта.

    Новый еврокубковый сезон начался для «Атлетико» с выездного поединка против «Баварии», который «матрасники» хотели бы забыть, поскольку в Мюнхене для гостей все закончилось печально (0:4).

    Затем подопечные Диего Симеоне дома обыграли «Зальцбург» (3:2). А в стыковых матчах с «Локомотивом» соперники так и не смогли выявить победителя (1:1; 0:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Испании «матрасники» идут вторыми с 23 очками. От первой строчки «Атлетико» отстает на 1 балл и имеет 2 матча в запасе. Перед пятым туром ЛЧ мадридцы вырвали победу у «Валенсии» на «Месталье» (0:1).

    «Бавария»

    Мюнхенская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В группе A действующие победители турнира заработали 12 баллов в 4 матчах и опередили вторую команду на 7 пунктов.

    В еврокубковый сезон «Бавария» ворвалась ярко. На «Альянц Арене» мюнхенцы разгромили «Атлетико» (4:0). После перформанса в родных стенах красные победили «Локо» в Москве (2:1).

  • Судьба российских клубов, провал «Интера», противостояние «ПСЖ» и «Лейпцига»
  • Расклады Лиги чемпионов после четырех туров
  • 26/11/2020

    • В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Ханси Флика раскатали «Зальцбург» на выезде (6:2). А затем дома они взяли верх над австрийцами в более спокойном матче (3:1).

    Без особых потерь мюнхенцы идут и в Бундеслиге. В девяти встречах чемпионата «Бавария» заработала 22 очка. В таблице она лидирует, опережая преследователей на 2 балла. В недавнем поединке красные обыграли «Штутгарт» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Атлетико» в предстоящем матче оценивается в 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Баварии» — 3.48.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    У себя дома мотивированный «Атлетико» не только попытается взять реванш за унижение в Мюнхене, но и сделает все, чтобы не подпустить к себе «Локо».

    Правда, биться мадридцам предстоит с «Баварией». Команда Флика досрочно вышла из группы, но это не значит, что в Испании она будет ходить пешком 90 минут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.70. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Реми Кабелла
  • Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
    • 00:17 25/11/2020     «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     «Лацио» — «Зенит»
  • Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
    • 02:17 25/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Атлетико» — «Бавария». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры