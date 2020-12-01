«Атлетико» — «Бавария». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 1 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Бавария».

«Атлетико»

Мадридская команда занимает сейчас второе место в квартете A с 5 баллами в копилке. От «Баварии» она отстала на недосягаемые 7 очков. А третий клуб испанцы опережают на 2 пункта.

Новый еврокубковый сезон начался для «Атлетико» с выездного поединка против «Баварии», который «матрасники» хотели бы забыть, поскольку в Мюнхене для гостей все закончилось печально (0:4).

Затем подопечные Диего Симеоне дома обыграли «Зальцбург» (3:2). А в стыковых матчах с «Локомотивом» соперники так и не смогли выявить победителя (1:1; 0:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Испании «матрасники» идут вторыми с 23 очками. От первой строчки «Атлетико» отстает на 1 балл и имеет 2 матча в запасе. Перед пятым туром ЛЧ мадридцы вырвали победу у «Валенсии» на «Месталье» (0:1).

«Бавария»

Мюнхенская команда досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В группе A действующие победители турнира заработали 12 баллов в 4 матчах и опередили вторую команду на 7 пунктов.

В еврокубковый сезон «Бавария» ворвалась ярко. На «Альянц Арене» мюнхенцы разгромили «Атлетико» (4:0). После перформанса в родных стенах красные победили «Локо» в Москве (2:1).

В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Ханси Флика раскатали «Зальцбург» на выезде (6:2). А затем дома они взяли верх над австрийцами в более спокойном матче (3:1).

Без особых потерь мюнхенцы идут и в Бундеслиге. В девяти встречах чемпионата «Бавария» заработала 22 очка. В таблице она лидирует, опережая преследователей на 2 балла. В недавнем поединке красные обыграли «Штутгарт» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Атлетико» в предстоящем матче оценивается в 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу «Баварии» — 3.48.

У себя дома мотивированный «Атлетико» не только попытается взять реванш за унижение в Мюнхене, но и сделает все, чтобы не подпустить к себе «Локо».

Правда, биться мадридцам предстоит с «Баварией». Команда Флика досрочно вышла из группы, но это не значит, что в Испании она будет ходить пешком 90 минут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.70. 0