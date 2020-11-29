«Урал» — «Сочи». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата России 29 ноября 2020 года

В воскресенье, 29 ноября, в 16-м туре российской Премьер-лиги «Урал» на своем поле сыграет с ФК «Сочи». Встреча начнется в 12:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Сочи».

«Урал»

«Урал» закончил первый круг чемпионата России на 11 месте, набрав в 15 проведенных матчах 16 очков. Опасную зону коллектив опережает на три пункта.

На данный момент у клуба из Екатеринбурга 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, которая началась с выездной победы над «Велесом» (3:1) в Кубке страны.

Затем «шмели» в рамках первенства в гостях обыграли «Уфу» (2:1), а также расписали мировые с «Тамбовом» (0:0) и «Спатаком» (2:2) на своей территории, и с «Ротором» (0:0) в Волгограде.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В текущем розыгрыше РПЛ «Урал» на своем поле добыл две виктории, столько же встреч проиграл и четыре раза делил очки с оппонентами, разница мячей — 8:9.

«Сочи»

«Сочи» с 24 зачетными пунктами находится на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, находясь на расстоянии трех очков от еврокубковой зоны.

Последний раз «барсы» терпели фиаско месяц тому назад, проиграв тогда в Москве «Динамо» со счетом 1:3. После той неудачи они выдали 3-матчевую беспроигрышную серию.

Этот удачный отрезок начался с домашней победы над «Локомотивом» (2:1), после чего «южане» поочередно поделили очки с «Уфой» дома и с ЦСКА на выезде (по 1:1).

Вне родных стен ФК «Сочи» в текущем первенстве добился трех викторий, дважды сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным, разница забитых и пропущенных — 11:13.

В первом круге в Сочи эти коллективы сыграли вничью (0:0), а в прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами — 3:1 и 0:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.50.

На викторию «Урала» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.30.

Учитывая непростые погодные условия, вряд ли в этом поединке мы увидим обилие забитых мячей. Наш прогноз на эту игру — ТМ 2,5. 0