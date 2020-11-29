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    Сумеет ли «МЮ» приблизиться к еврокубковой зоне?

    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»
    Эдинсон Кавани
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 29 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Ноября 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Саутгемптон»

    Команда из одноименного города проводит текущий сезон здорово. На данный момент она замыкает топ-5 с 17 очками на счету. И от лидеров этот клуб отстает всего на 3 балла.

    На старте сезона «Саутгемптон» потерпел два поражения в Премьер-лиге. В этих матчах «святые» уступили «Кристал Пэлас» (0:1) и «Тоттенхэму» (2:5). А между упомянутыми поединками была игра в Кубке лиги, в которой хозяева на «Сент-Мэри» влетели «Брентфорду» (0:2).

    Но с того момента подопечные Ральфя Хазенхюттля больше никому не проигрывают. В третьем и четвертом турах его команда победила «Бернли» (1:0) и «Вест Бромвич» (2:0). А затем была ничья с «Челси» (3:3).

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    В трех следующих поединках Премьер-лиги «Саутгемптон» одержал верх над «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (4:3) и «Ньюкаслом» (2:0). А 23 ноября «святые» скатали ничейку с «Вулверхэмптоном» (1:1).

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский коллектив успел принять участие в восьми турах, в ходе которых он заработал 13 очков. В таблице чемпионата «Юнайтед» занимает десятое место. От еврокубковой зоны команда отстает на 4 пункта.

    В двух матчах чемпионата Англии из четырех последних «МЮ» дважды потерял очки на «Олд Траффорд». В одном из таких поединков «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси» (0:0).

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    • После встречи с лондонцами «манкунианцы» разгромили «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (5:0). А затем в родных стенах команда Уле Гуннара Сульше уступила «Арсеналу» в АПЛ (0:1).

    Далее в еврокубках «МЮ» проиграл «Истанбул Башакшехир» (1:2). А в чемпионате «дьяволы» одержали верх над «Эвертоном» (3:1) и «Вест Бромвичем» (1:0). В Лиге чемпионов «Юнайтед» взял реванш у «Истанбула» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.94, на ничью — 3.58, а на победу «МЮ» — 2.03.

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    В текущем сезоне «Саутгемптон» хорош. Команда ярко и неожиданно ворвалась в борьбу за еврокубковую зону, в которой даже и близко сейчас нет «МЮ».

    Но если подопечные Сульшера хотят подняться выше, то в гостях им необходимо обыгрывать прямых конкурентов. Учитывая, что в последних трех матчах «Юнайтед» выступил убедительно, шансы на гостевой успех у команды неплохие. Наши прогноз и ставка — победа «МЮ» с форой -1 за 2.80. 0

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    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч АПЛ 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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