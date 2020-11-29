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    Кто поднимется на шестое место в Примере?

    «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Ла Лиги 29 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Атлетик»
    «Хетафе» — фаворит матча
    В 11 туре чемпионата Испании «Хетафе» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» 29 ноября. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Атлетик».

    «Хетафе»

    Хозяева идут на 12-й позиции в трех пунктах от шестого места. За девять туров они набрали 12 очков. В четырех последних матчей «Хетафе» не сумел одержать победу.

    3 октября Мадридцы потерпел поражение в матче с «Реал Сосьедадом» (0:3). После этого фиаско «синие» смогли победить «Барселону» с минимальным результатом.

    25 октября «асулонес» уступили «Гранаде» (0:1). Именно с этого поединка началась неудачная серия команды в четыре поединка, в которых были добыты лишь две ничьи.

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    Так, после встречи с андалусцами коллектив разошелся миром с «Валенсией» (2:2) и «Эйбаром» (0:0), а также проиграл «Вильярреалу» (1:3).

    «Атлетик»

    «Атлетик» после девяти сыгранных матчей текущего чемпионата Испании имеет на своем счету 12 набранных очков, с которыми расположился на 12 позиции в турнирной таблице.

    В этом первенстве клуб из города Бильбао пока играет бескомпромиссно, выиграв четыре встречи при пяти поражениях, забить в этих играх удалось 11 мячей, а пропустил коллектив девять.

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    • За последние пять туров баски чередуют домашние виктории с выездными фиаско. Так в этот период удалось одолеть 2:0 «Леванте», 2:1 «Севилью» и «Бетис» (4:0), уступили 0:1 «Осасуне» и 1:2 «Вальядолиду».

    В случае победы «Львы» поднимутся сразу на шестую позицию, а если при этом выиграет с разницей в два мяча, то станет пятой командой в таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,80.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — «Хетафе» победит, и в матче будет забито два или больше голов за 4,00. 0

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    «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч Ла Лиги 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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