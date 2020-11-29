«Барселона» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Ла Лиги 29 ноября 2020 года

В 11 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 29 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Осасуна».

«Барселона»

Каталонская команда сыграла в восьми матчах Примеры. Набрав всего 11 очков, она заняла непривычное для себя 13 место в таблице и отстала от первой позиции уже на 12 пунктов.

Первые потери в Ла Лиге пришлись на пятый и шестой туры. В тех встречах «Барселона» расписала мировую с «Севильей» (1:1) и потерпела поражение от «Хетафе» (0:1).

После этих сбоев каталонцы разгромили «Ференцварош» в Лиге чемпионов (5:1), а в домашнем первенстве команда Рональда Кумана проиграла «Реалу» (1:3). Во втором туре ЛЧ сине-гранатовые победили «Ювентус» (2:0).

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В трех следующих матчах Примеры «Барса» разошлась миром с «Алавесом» (1:1), разбила «Бетис» (5:2) и влетела «Атлетико» (0:1). А в ЛЧ «блауграна» дважды обыграла «Динамо» Киев (2:1; 4:0).

«Осасуна»

Футбольный клуб из Памплоны находится на позицию ниже «Барсы» (14 место). За 9 матчей Примеры команда заработала 11 очков. От зоны вылета она оторвалась на безопасное расстояние в 4 балла.

Дебютировала в новом сезоне «Осасуна» с победы. В гостях она без проблем разобралась с «Кадисом» (2:0). А в двух следующих матчах красные уступили «Хетафе» (0:1) и «Леванте» (1:3).

В начале октября подопечные Ягобы Аррасате одержали верх над «Сельтой» (2:0), а позже клуб из Памплоны разошелся миром с «Эйбаром» (0:0).

В конце прошлого месяца «Осасуна» одолела «Атлетик» (1:0) и уступила «Атлетико» (1:3). А в ноябре команда Аррасате успела проиграть «Севильей» (0:1) и скатать ничейку с «Уэской» (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Барселоны» в игре 11-го тура Ла Лиги оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.35, а на победу «Осасуны» — 10.5.

На данном этапе сезона «Барса» далека от идеальной формы. Ну а «Осасуна» играет для своего уровня вполне себе сносно. Команда из Памплоны даже ближе сейчас к еврокубкам, чем к красной зоне.

Три последних встречи между этими клубами завершились победой «Барсы», ничьей и победой «Осасуны». Во всех упомянутых играх мячи влетали в сетку обеих сторон. В грядущем поединке гостям будет сложно рассчитывать на очки, но нервы каталонцами они попортят. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.87. 0