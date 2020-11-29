ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСекретный ингредиент Моуринью. Почему «Тоттенхэм» лидирует в АПЛ? «Брайтон» — «Ливерпуль»АПЛ. Ничья «Ливерпуля», «Челси» примет «Тоттенхэм» МалкомРПЛ. «Зенит» не смог выиграть в Туле, «Ростов» примет «Динамо»
  • 15:56
    • «Зенит» потерял очки в Туле
  • 17:33
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном»
  • 17:23
    • ЦСКА на выезде разгромил «Автомобилист»
  • 17:10
    • СКА в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев»
  • 16:59
    • Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Белоруссии
  • 14:44
    • Кубок мира по биатлону: норвежец Легрейд выиграл первую гонку сезона
  • 10:44
    • «Химки» планируют выкупить контракт Мирзова
    Все новости спорта

    Способна ли «Осасуна» на подвиги в Каталонии?

    «Барселона» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Ла Лиги 29 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Барселону Прогнозы на Осасуну Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Осасуна»
    Лионель Месси
    В 11 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 29 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Осасуна».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 29 Ноября 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 16:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    Каталонская команда сыграла в восьми матчах Примеры. Набрав всего 11 очков, она заняла непривычное для себя 13 место в таблице и отстала от первой позиции уже на 12 пунктов.

    Первые потери в Ла Лиге пришлись на пятый и шестой туры. В тех встречах «Барселона» расписала мировую с «Севильей» (1:1) и потерпела поражение от «Хетафе» (0:1).

    После этих сбоев каталонцы разгромили «Ференцварош» в Лиге чемпионов (5:1), а в домашнем первенстве команда Рональда Кумана проиграла «Реалу» (1:3). Во втором туре ЛЧ сине-гранатовые победили «Ювентус» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В трех следующих матчах Примеры «Барса» разошлась миром с «Алавесом» (1:1), разбила «Бетис» (5:2) и влетела «Атлетико» (0:1). А в ЛЧ «блауграна» дважды обыграла «Динамо» Киев (2:1; 4:0).

    «Осасуна»

    Футбольный клуб из Памплоны находится на позицию ниже «Барсы» (14 место). За 9 матчей Примеры команда заработала 11 очков. От зоны вылета она оторвалась на безопасное расстояние в 4 балла.

    Дебютировала в новом сезоне «Осасуна» с победы. В гостях она без проблем разобралась с «Кадисом» (2:0). А в двух следующих матчах красные уступили «Хетафе» (0:1) и «Леванте» (1:3).

  • Реальная перспектива. Новый контракт Гвардиолы привлечет Месси на «Этихад»
  • Уже в январе аргентинец сможет начать переговоры с новым клубом
  • 24/11/2020

    • В начале октября подопечные Ягобы Аррасате одержали верх над «Сельтой» (2:0), а позже клуб из Памплоны разошелся миром с «Эйбаром» (0:0).

    В конце прошлого месяца «Осасуна» одолела «Атлетик» (1:0) и уступила «Атлетико» (1:3). А в ноябре команда Аррасате успела проиграть «Севильей» (0:1) и скатать ничейку с «Уэской» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барселоны» в игре 11-го тура Ла Лиги оценивается в 1.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.35, а на победу «Осасуны» — 10.5.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    На данном этапе сезона «Барса» далека от идеальной формы. Ну а «Осасуна» играет для своего уровня вполне себе сносно. Команда из Памплоны даже ближе сейчас к еврокубкам, чем к красной зоне.

    Три последних встречи между этими клубами завершились победой «Барсы», ничьей и победой «Осасуны». Во всех упомянутых играх мячи влетали в сетку обеих сторон. В грядущем поединке гостям будет сложно рассчитывать на очки, но нервы каталонцами они попортят. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.87. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Унион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.26
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Беневенто — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Уэска — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.77
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия М — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси не оправдывает своего статуса в «Барселоне»
  • Худшая за 25 лет «Барселона» страдает от влияния Месси
    • 18:46 22/11/2020     Халк
  • Трансферный дайджест. 17-23 ноября
    • 21:10 23/11/2020     Реми Кабелла
  • Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
    • 00:17 25/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Барселона» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Ла Лиги 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры