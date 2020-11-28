«РБ Лейпциг» — «Арминия». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Бундеслиги 28 ноября 2020 года

В девятом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Арминию». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Арминия».

«РБ Лейпциг»

В восьми матчах немецкого первенства футбольная команда из Лейпцига заработала 17 баллов. В таблице Бундеслиги она опустилась на четвертое место, но от лидеров отстала всего на 2 пункта.

На данном этапе сезона плотный календарь негативно сказывается на результатах «РБ Лейпцига». В последних шести матчах во всех соревнованиях «Ред Булл» победил всего дважды.

В упомянутом отрезке команда Юлиана Нагельсманна крупно проиграла «МЮ» в Лиге чемпионов (0:5), после чего в чемпионате она влетела «Боруссии» М (0:1). Затем в ЛЧ «быки» прихлопнули ПСЖ (2:1).

Календарь и таблица Бундеслиги

В домашнем первенстве «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (3:0) и разошелся миром с «Айнтрахтом» (1:1). А в еврокубковой встрече в минувший вторник команда Нагельсманна уступила ПСЖ (0:1).

«Арминия»

Немецкая команда из Билефельда застряла на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата. В восьми встречах она набрала 4 очка. От «Майнца», который идет 15-м, этот клуб отстает по дополнительным показателям.

На старте сезона «Арминия» вылетела из Кубка Германии, уступив «Эссену» (0:1). А в Бундеслиге команда в первом туре расписала мировую с «Айнтрахтом» в гостях (1:1).

После удачного выезда во Франкфурт подопечные Уве Нойхауза в родных стенах победили «Кельн» (1:0). А вот в следующих шести поединках его команда только проигрывала.

В этой ужасной серии «Арминия» потерпела поражения от «Вердера» (0:1), «Баварии» (1:4), «Вольфсбурга» (1:2), «Боруссии» Д (0:2), «Униона» (0:5) и «Байера» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «РБ Лейпцига» в игре 9-го тура чемпионата Германии оценивается в 1.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.00, а на победу «Арминии» — 13.5.

После неплохого старта сезона команда Уве Нойхауза заметно сдала. В шести последних матчах, в которых «Арминия» проиграла, соперники трижды обеспечивали себе перевес в 2+ гола.

Для подопечных Нагельсманна подобный матч будет хорошим шансом закрепиться в зоне ЛЧ, поскольку плотная борьба в таблице не позволяет транжирить очки. Наши прогноз и ставка — победа «РБ Лейпцига» с форой -1.5 за 1.63. 0