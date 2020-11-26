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    «Стандард» закроет ноль в графе набранных очков?

    «Стандард» — «Лех». Прогноз (к. 2.58) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Стандард» — «Лех»
    «Стандард»
    В четверг, 26 ноября, бельгийский «Стандард» в Льеже сыграет с польским «Лехом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Стандард» — «Лех».
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 26 Ноября 2020 года
    Стандард
  • Льеж
    •  Стандард 23:00 Лех П Лех П
  • Познань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.70
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    «Стандард»

    «Стандард» без набранных баллов замыкает квартет D и имеет очень мало шансов на выход в плей-офф, т.к. первые две команды имеют в своем активе по семь пунктов.

    В стартовом матче группового этапа ЛЕ бельгийцы на своем поле были обыграны «Рейнджерс» (0:2), а затем крупно уступили в гостях 0:3 «Бенфики» и проиграли 1:3 своему предстоящему противнику.

    В чемпионате Бельгии, где сыграно 13 туров, клуб из Льежа идет на пятой строке в турнирной таблице, однако от лидера первенства отстает всего лишь на три очка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Непосредственно перед этой встречей «Стандард» сыграл вничью на своем поле с «Эйпеном» (2:2) в чемпионате страны, продлив свою безвыигрышную серию до трех матчей.

    «Лех»

    «Лех» в текущей компании смог разжиться тремя зачетными пунктами и идет на третьем месте в своем квартете, отставая от дуэта лидеров на четыре очка.

    Эти баллы клуб из Познани заработал в домашней игре с предстоящим противником, победив со счетом 3:1. В двух других поединках он неизменно проигрывал, потерпев домашнее фиаско от «Бенфики» (2:4) и гостевое от «Рейнджерс» (0:1).

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    • В чемпионате Польши коллектив выступает неудачно, находясь в середине турнирной таблице после девяти туров, сильно отстав от лидера первенства.

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    На прошедших выходных «Лех» на внутренней арене на своем поле сыграл вничью 3:3 с «Ракувом»,продлив свою безвыигрышную серию в чемпионате Польши до четырех игр.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Стандарда» — 2.58, победа «Леха» — 2.78, ничья — 3.74.

    Бельгийцам в первом матче пришлось выступать полурезервным составом из-за вспышки коронавируса, а к предстоящей игре «Стандард» подходит в полной боевой готовности и должен взять реванш. 0

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    «Стандард» — «Лех». Прогноз (к. 2.58) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Стандард» — «Лех». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.58
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