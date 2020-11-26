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    Сдержит ли «Ницца» свои ворота сухими?

    «Ницца» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Славия» Прага
    «Ницца»
    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Ницца» будет принимать «Славию» Прага. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Славия» Прага.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 26 Ноября 2020 года
    Ницца
  • Лига Европы. Группа C
    •  Ницца 23:00 Славия П Славия П
  • Прага
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Ницца»

    Французская команда из одноименного города пока идет третьей в турнирной таблице группы C. В трех встречах она набрала 3 очка. На столько же баллов этот клуб отстает от первых двух позиций.

    В стартовой игре группового раунда Лиги Европы «Ницца» на «Бай-Арене» была разгромлена «Байером» (2:6). А затем в чемпионате Франции «орлята» разошлись миром с «Лиллем» (1:1).

    Позже в еврокубковой встрече подопечные Патрика Виейры минимально обыграли «Хапоэль» Б-Ш (1:0), а в Лиге 1 «гимнасты» раскатали «Анже» (3:0). Третий тур ЛЕ закончился для команды гостевым поражением от «Славии» (2:3).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    А 8 ноября «Ницца» дома проиграла «Монако» (1:2). В турнирной таблице французского первенства коллектив Патрика Виейры занимает восьмое место с 17 баллами в запасе.

    «Славия»

    Футбольный клуб из Чехии на данный момент возглавляет турнирную таблицу квартета с шестью очками в копилке. Столько же баллов имеется и на счету «Байера», который идет вторым.

    Свой путь в Лиге Европы «Славия» начала неудачно. В стартовом туре группового раунда она в гостях неожиданно потерпела поражение от «Хапоэль» Б-Ш (1:3).

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    • А первая победа в еврокубках была добыта пражским клубом в противостоянии с «Байером» (1:0). После встречи с немцами подопечные Йиндржиха Трпишовского одержали верх над «Ниццей» (3:2).

    В ноябрьских матчах в домашнем турнире «Славия» победила «Млада-Болеслав» (1:0) и разгромила «Опаву» (6:0). В таблице Первой лиги «лоскутные» лидируют с 22 очками.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ниццы» в игре четвертого тура группового раунда Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 2.79. Ничья оценивается в 3.54, а победа «Славии» — в 2.59.

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    «Ницца», сыгравшая неудачно в двух еврокубковых матчах, еще может побороться за вторую строчку. Но для этого ей необходимо отбирать очки у прямого конкурента.

    «Славия» же не намерена терять баллы в гостях и уступать лидерство в группе. На «Альянц Ривьера» две мотивированные команды будут биться на равных. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.71. 0

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    «Ницца» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Ницца» — «Славия» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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