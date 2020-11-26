«Ницца» — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Ницца» будет принимать «Славию» Прага. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Славия» Прага.

«Ницца»

Французская команда из одноименного города пока идет третьей в турнирной таблице группы C. В трех встречах она набрала 3 очка. На столько же баллов этот клуб отстает от первых двух позиций.

В стартовой игре группового раунда Лиги Европы «Ницца» на «Бай-Арене» была разгромлена «Байером» (2:6). А затем в чемпионате Франции «орлята» разошлись миром с «Лиллем» (1:1).

Позже в еврокубковой встрече подопечные Патрика Виейры минимально обыграли «Хапоэль» Б-Ш (1:0), а в Лиге 1 «гимнасты» раскатали «Анже» (3:0). Третий тур ЛЕ закончился для команды гостевым поражением от «Славии» (2:3).

Календарь и таблица Лиги Европы

А 8 ноября «Ницца» дома проиграла «Монако» (1:2). В турнирной таблице французского первенства коллектив Патрика Виейры занимает восьмое место с 17 баллами в запасе.

«Славия»

Футбольный клуб из Чехии на данный момент возглавляет турнирную таблицу квартета с шестью очками в копилке. Столько же баллов имеется и на счету «Байера», который идет вторым.

Свой путь в Лиге Европы «Славия» начала неудачно. В стартовом туре группового раунда она в гостях неожиданно потерпела поражение от «Хапоэль» Б-Ш (1:3).

А первая победа в еврокубках была добыта пражским клубом в противостоянии с «Байером» (1:0). После встречи с немцами подопечные Йиндржиха Трпишовского одержали верх над «Ниццей» (3:2).

В ноябрьских матчах в домашнем турнире «Славия» победила «Млада-Болеслав» (1:0) и разгромила «Опаву» (6:0). В таблице Первой лиги «лоскутные» лидируют с 22 очками.

Прогноз и ставка

На победу «Ниццы» в игре четвертого тура группового раунда Лиги Европы букмекеры дают коэффициент 2.79. Ничья оценивается в 3.54, а победа «Славии» — в 2.59.

«Ницца», сыгравшая неудачно в двух еврокубковых матчах, еще может побороться за вторую строчку. Но для этого ей необходимо отбирать очки у прямого конкурента.

«Славия» же не намерена терять баллы в гостях и уступать лидерство в группе. На «Альянц Ривьера» две мотивированные команды будут биться на равных. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.71. 0