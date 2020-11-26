«Дандолк» — «Рапид». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Дандолк» будет принимать «Рапид». Игра пройдет на стадионе «Талла» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Дандолк» — «Рапид».

«Дандолк»

Ирландский клуб является худшим в группе B. За три встречи на групповой стадии команда не смогла набрать ни единого балла, поэтому с нулем на счету она находится на последнем месте.

В стартовой встрече Лиги Европы «Дандолк» на своем поле потерпел поражение от «Мольде» (1:2). А затем в домашнем первенстве этот коллектив проиграл «Уотерфорд Юнайтед» (0:1).

После неудачи в чемпионате «Дандолк» был разгромлен «Арсеналом» на «Эмирейтс» (0:3), а затем в Премьер-дивизионе лилейно-белые расписали мировую с «Сент-Патрикс Атлетик» (1:1).

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В третьем туре ЛЕ ирландцы устроили голевую рубку с «Рапидом», в которой в итоге проиграли (3:4). А позже в чемпионате было поражение от «Слайго Роверс» (0:2). Недавно в Кубке страны «Дандолк» прошел «Богемианс» (4:1).

«Рапид»

Австрийская команда из Вены имеет три очка в своей копилке. Пока этого достаточно для третьей позиции в таблице группы B. Разрыв между вторым клубом составляет 3 балла.

В дебютном еврокубковом матче сезона 2020/21 «Рапид» встретился с «Арсеналом». На стадионе «Альянц» австрийцы проиграли (1:2). После этого в Бундеслиге зелено-белые победили «Вольфсберг» (4:3).

Во втором поединке в Лиге Европы подопечные Дитмара Кюбауэра потерпели поражение от «Мольде» на выезде (0:1), а затем его команда обыграла «Альтах» в домашнем первенстве (3:1).

В третьем туре ЛЕ «Рапид» победил «Дандолк» (4:3). А в ноябрьских встречах в Бундеслиге была ничья с «Зальцбургом» (1:1) и поражение от «Рида» (3:4). В чемпионате страны венский клуб замыкает топ-3.

Прогноз и ставка

На победу «Дандолка» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью — 4.58, а на победу «Рапида» — 1.62.

Австрийцы все еще имеют хорошие шансы на выход из группы. Разрыв между «Мольде» может сократиться до второстепенных показателей уже в четвертом туре.

Но венскому клубу нужно обязательно брать очки в игре с аутсайдерами. Наши прогноз и ставка — победа «Рапида» с форой -1 за 1.97. 0