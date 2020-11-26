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    Возьмет ли ЦСКА реванш за поражение в Роттердаме?

    ЦСКА — «Фейенорд». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Фейенорд»
    ЦСКА — «Фейенорд»
    В рамках 4-го тура Лиги Европы московский ЦСКА дома примет голландский «Фейенорд». Команды встретятся 26 ноября на «ВЭБ Арене». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на ЦСКА — «Фейенорд».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 26 Ноября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 20:55 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа K
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.40
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    ЦСКА

    В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с «Вольфсбергом» (1:1), забив быстрый гол, но пропустив еще до перерыва, а затем в матче РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

    Встреча с загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» закончилась без забитых мячей, а октябрь ЦСКА завершил выездной победой над «Ротором» (1:0).

    Выездной матч с «Фейенордом» в 3-м туре Лиги Европы закончился поражением со счетом 1:3 — армейцы отквитали один мяч благодаря автоголу в концовке , уже проигрывая 0:3.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последних матчах РПЛ ЦСКА дома обыграл «Ростов» со счетом 2:0 и поделил очки с «Сочи» (1:1), при неоднозначном судействе.

    После 15 туров РПЛ армейцы с 32 очками идут на 1-м месте, на балл обгоняя «Зенит». Разница мячей 28-11, по 6 голов забили Влашич и Кучаев.

    «Фейенорд»

    В октябре «Фейенорд» в Загребе разошелся миром с «Динамо» (0:0) в рамках первого тура Лиги Европы, после чего в выездном матче с «Валвейком» ушел от поражения (2:2) на последних минутах.

    Во втором туре ЛЕ голландский клуб разгромно проиграл дома австрийскому «Вольфсбергу» (1:4), после чего на выезде вырвал победу у «Эммена» (3:2) в национальном чемпионате.

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    • В 3-м туре Лиги Европы подопечные Дика Адвоката уверенно разобрались с ЦСКА (3:1), после чего дома же обыграли «Гронинген» (2:0)

    В последнем матче «Фейенорд» на выезде обыграл «Фортуну Ситтард» (3:1), доведя победную серию во всех турнирах до четырех матчей.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    С 15 очками после 9 туров чемпионата Голландии «Фейенорд» идет на 3-м месте. Разница мячей 22-10, 9 голов забил Стивен Бергейс.

    Прогноз и ставки

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 3.60, а на победу «Фейенорда»— 3.55.

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    ЦСКА с 2 баллами замыкает группу К Лиги Европы. У «Вольфсберга» и «Фейенорда» пл 4 очка, лидирует загребское «Динамо» с 5 очками.

    Чтобы сохранять шансы на выход из группы, ЦСКА нужно побеждать голландцев, но первый матч не показал, что им это по силам. Прогнозируем, что «Фейенорл» не проиграет.

    Матч может быть таким же результативным, как и первый. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.82 и «обе забьют» за 1,70. 0

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    ЦСКА — «Фейенорд». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Фейенорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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