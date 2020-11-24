«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «МЮ» сыграет дома с «Истанбул ББ». Встреча, которая пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 24 ноября, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул».

«Манчестер Юнайтед»

После трех туров групповой стадии Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» c шестью очками делит первое место с «РБ Лейпциг» в квартета Н, опережая дуэт преследователей на три пункта.

Стартовали «красные дьяволы» в этом турнире с двух викторий подряд, одолев на выезде 2:1 ПСЖ и в родных стенах «Лейпциг» 5:0, но в минувшем туре они неожиданно в гостях уступили предстоящему противнику со счетом 1:2.

В чемпионате Англии манкунианцы идут в середине турнирной таблицы, но не сильно отстают от топ-4. На прошедших выходных они дома переиграли аутсайдера «Вест Бромвич» — 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Стоит отметить, что в Лиге чемпионов «МЮ» уже 11 поединков подряд не играют вничью, одержав за этот период пять побед при шесть поражениях.

«Истанбул»

«Истанбул ББ» с тремя зачетными пунктами в своей копилке находится на четвертой позиции в своем квартете, уступая только по дополнительным показателям третьему ПСЖ.

Начали текущий розыгрыш самого престижного еврокубка чемпионы Турции с двух фиаско подряд, по 0:2 уступив дома парижанам и на выезде «Лейпцигу». В третьем матче они в родных стенах одолели 2:1 «МЮ».

В своей последней сыгранной игре он проиграл в чемпионате страны «Бешикташу» со счетом 2:3, и идет в турнирной таблице первенства лишь на шестой строчке.

Отметим, что в Лиге чемпионов турецкий клуб одержал всего одну победу за семь последних поединков и проиграл пять раз. А на выезде он не выиграл ни одного из четырех матчей турнира, по два раза уступив и сыграв вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «МЮ» предлагают — 1.28.

На викторию «Истанбул ББ» дают — 13.50, ничья оценена — в 6.40.

Турецкому коллективу очень непросто даются забитые мячи в ЛЧ, особенно вне родных стен. Ожидаем, что «МЮ» обыграет «Истамбул ББ» «всухую». Наш прогноз и ставка на эту игру — «МЮ» победит и не пропустит. 0