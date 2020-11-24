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    Сколько голов забьет «Севилья» «Краснодару»

    «Краснодар» — «Севилья». Прогноз (к. 1.61) на тоталы в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Севилья»
    Фрагмент прошлого матча
    В четвертом туре Лиги чемпионов состоится ответная встреча между «Краснодаром» и «Севильей». Игра пройдет на одноименном стадионе 24 ноября. Начало в 20:55 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Севилья».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 24 Ноября 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:55 Севилья Севилья
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Краснодар»

    Если о плей-офф Лиги чемпионов речь уже не идет, то за Лигу Европы стоит бороться. «Краснодар» набрал только одно очко и ведет борьбу с «Ренном» за выход в ЛЕ.

    «Быки» добыли один пункт в матче с французами, сыграв на их поле вничью (1:1). Далее были только поражения — от «Челси» 0:4 и «Севильи» 2:3.

    Наряду с этими двумя фиаско было три поражения подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева проиграла «Ахмату» 0:2, «Зениту» 1:3 и «Спартаку» 1:3.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Лишь после международной паузы удалось прервать серию из пяти поражений, минимально обыграв «Тамбов».

    «Севилья»

    У гостей все отлично. Они набрали 7 очков в Лиге чемпионов, одержав две победы и сыграв вничью. На данный момент «андалусийцы» имеют три победы подряд.

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  • 05/11/2020

    • «Севилья» расписала ничью с «Челси» (0:0). Кроме «Краснодара» команда обыграла «Ренн» 1:0. Это, что касается Лиги чемпионов.

    В целом за 5 встреч коллектив выиграл 4 раза. Победы над «Ренном» и «Краснодаром» дополняют успехи в чемпионате — 1:0 с «Осасуной» и 4:2 с «Сельтой». Единственное поражение за этот период было от «Атлетика» (1:2).

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    Под вопросом участие Сусо и Маркуса Акуны. Хесус Навас вряд ли сыграет из-за травмы.

    Прогноз и ставки

    Котировки от букмекеров на эту встречи без неожиданностей: 5.30 на победу «Краснодара», 4.20 на ничью и 1.64 на победу «Севильи».

    В прошлых двух встречах «Краснодар» пропускал не менее трех раз. Средний показатель за 6 игр составляет 2,7 гола. Ставим на ИТ 2 больше 1.5 за 1.61.

    «Быки» проиграли достаточно матчей перед этой встречей, чтобы теперь мы могли рассчитывать на победу «Севильи». Предлагаем двойной исход — «Севилья» победит и ТБ 2.5 за 2.31. Все-таки в прошлый раз команды показали неплохую результативность. 0

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    «Краснодар» — «Севилья». Прогноз (к. 1.61) на тоталы в матче Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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