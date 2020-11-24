«Краснодар» — «Севилья». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

Во вторник, 24 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов квартета Е «Краснодар» на своей арене примет испанскую «Севилью». Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Севилья».

«Краснодар»

За первые три тура групповой стадии Лиги чемпионов «Краснодар» набрал всего одно очко и делит третье место с «Ренном».

Как раз с французским коллективом «быки» заработали этот пункт, сыграв в гостях вничью со счетом 1:1, после чего они дома уступили «Челси» (0:4) и на выезде проиграли «Севилье» (2:3), ведя по ходу поединка 2:0.

В чемпионате России «зелено-черные» располагаются в середине турнирной таблице. Накануне они на своем поле переиграли «Тамбов» (1:0), т.с. прервав свою 5-матчевую проигрышную серию с учетом всех турниров.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В этот неудачный период «Краснодар» помимо двух фиаско в Лиге чемпионов, также трижды был повержен в чемпионате России, проиграв в гостях 1:3 «Зениту» и 0:2 «Ахмату», а еще дома 1:3 «Спартаку».

«Севилья»

В Лиге чемпионов у «Севильи» перед четвертым туром семь набранных очков и она делит первое место с «Челси», уступая англичанам по дополнительным показателям.

«Нервионцы» начали этот турнир с выездной виктории как раз с «аристократами» (0:0), после чего они на домашнем поле добивалась непростых викторий над «Ренном» (1:0) и предстоящим противником (3:2).

В чемпионате Испании «красно-белые» в турнирной таблице пока находится на седьмой позиции, однако от топ-4 их отделяет всего лишь четыре зачетных пункта.

В последнем поединке «Севилья» на прошедших выходных в родных стенах одолела «Сельту» со счетом 4:2, а туром ранее также дома обыграла 1:0 «Осасуну».

В 2018 году «Краснодар» и «Севилья» играли в одной группе в Лиге Европы и обменялись домашними победами — 2:1 и 0:3.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Севильи» предлагают — 1.68.

На викторию «Краснодара» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.22.

Первый матч этих команд показал, что «быки» способны рассчитывать на благоприятный исход в игре с испанцами. Думаем, что дома «Краснодар» отберет очки у «Севильи». 0