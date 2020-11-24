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    Устоят ли «быки» дома против испанцев?

    «Краснодар» — «Севилья». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Севилья»
    «Севилья» — «Краснодар»
    Во вторник, 24 ноября, в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов квартета Е «Краснодар» на своей арене примет испанскую «Севилью». Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Краснодар» — «Севилья».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 24 Ноября 2020 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:55 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.67
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    «Краснодар»

    За первые три тура групповой стадии Лиги чемпионов «Краснодар» набрал всего одно очко и делит третье место с «Ренном».

    Как раз с французским коллективом «быки» заработали этот пункт, сыграв в гостях вничью со счетом 1:1, после чего они дома уступили «Челси» (0:4) и на выезде проиграли «Севилье» (2:3), ведя по ходу поединка 2:0.

    В чемпионате России «зелено-черные» располагаются в середине турнирной таблице. Накануне они на своем поле переиграли «Тамбов» (1:0), т.с. прервав свою 5-матчевую проигрышную серию с учетом всех турниров.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В этот неудачный период «Краснодар» помимо двух фиаско в Лиге чемпионов, также трижды был повержен в чемпионате России, проиграв в гостях 1:3 «Зениту» и 0:2 «Ахмату», а еще дома 1:3 «Спартаку».

    «Севилья»

    В Лиге чемпионов у «Севильи» перед четвертым туром семь набранных очков и она делит первое место с «Челси», уступая англичанам по дополнительным показателям.

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    • «Нервионцы» начали этот турнир с выездной виктории как раз с «аристократами» (0:0), после чего они на домашнем поле добивалась непростых викторий над «Ренном» (1:0) и предстоящим противником (3:2).

    В чемпионате Испании «красно-белые» в турнирной таблице пока находится на седьмой позиции, однако от топ-4 их отделяет всего лишь четыре зачетных пункта.

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  • СМИ — о поражение «Краснодара» в Севилье
  • 05/11/2020

    • В последнем поединке «Севилья» на прошедших выходных в родных стенах одолела «Сельту» со счетом 4:2, а туром ранее также дома обыграла 1:0 «Осасуну».

    В 2018 году «Краснодар» и «Севилья» играли в одной группе в Лиге Европы и обменялись домашними победами — 2:1 и 0:3.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Севильи» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Краснодара» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.22.

    Первый матч этих команд показал, что «быки» способны рассчитывать на благоприятный исход в игре с испанцами. Думаем, что дома «Краснодар» отберет очки у «Севильи». 0

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    «Краснодар» — «Севилья». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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