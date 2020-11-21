«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 21 ноября 2020 года

В субботу, 21 ноября, «Астон Вилла» на своем поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Бирмингеме, начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 15 очков.

В семи сыгранных турах «вилланы» одержали пять побед, а также потерпели два поражения.

На старте сезона подопечные Дина Смита поочередно обыграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Фулхэм» (3:0), «Ливерпуль» (7:2) и «Лестер» (1:0), благодаря чему стали лидерами.

Однако затем «Астон Вилла» уступила «Лидсу» (0:3) и «Саутгемптону» (3:4), замедлив свой прогресс. Перед уходом на паузу она разгромила «Арсенал» (3:0).

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Среди травмированных у «вилланов» значатся Бертран Траоре, Уэсли, Том Хитон и Корнти Хос.

«Брайтон энд Хоув Альбион»

«Брайтон» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 6 набранными очками.

На счету «чаек» одна победа, три ничьи и четыре поражения в восьми сыгранных турах.

Команда Грэма Потера проиграла «Челси» (1:3), «Манчестер Юнайтед» (2:3), «Эвертону» (2:4) и «Тоттенхэму» (1:2), разошлась миром с «Кристал Пэлас» (1:1), «Вест Бромвичем» (1:1) и «Бернли» (0:0), а единственную победу одержала над «Ньюкаслом» (3:0).

После травм у «Брайтона» восстанавливаются Хосе Искердо, Аарон Конноли, Соломон Марч, Леандро Троссар и Кристиан Уолтон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Астон Виллы» — 2.25, победа «Брайтона» — 3.20, ничья — 3.40.

Старт «чаек» в нынешнем сезоне сложно назвать успешным, однако мы бы обратили внимание на тот факт, что если они и проигрывали, то, как правило, явным фаворитам, не покидая поле без забитого мяча.

Что касается «вилланов», то у них возникли внезапные проблемы во встречах с «Лидсом» и «Саутгемптоном», но все равно они смотрелись достойно.

В любом случае бирмингемцы могут быть довольны тем, что на данном этапе отстают от лидера АПЛ всего на три балла. Учитывая тот факт, что они хорошо отдохнули, полагаем, что на своем поле им удастся пополнить свою копилку набранными очками. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.80. «Астон Вилла» в среднем забивает 2,57 гола за игру, а «Брайтон» — 1.37. При этом обе команды крайне редко проводят матчи, в которых совсем не забивают. 0