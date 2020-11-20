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    «Рух» наконец-то выиграет первый матч в УПЛ?

    «Рух» — «Мариуполь». Прогноз (к. 2.27) и ставки на чемпионат Украины 20 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рух» — «Мариуполь»
    «Рух» еще ни разу не выигрывал в УПЛ
    «Рух» встретится на своем поле с «Мариуполем» в рамках 10-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 20 ноября во Львове, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Рух» — «Мариуполь».

    «Рух»

    «Рух» занимает предпоследнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги после девяти туров.

    Дебютант элитного дивизиона до сих пор не одержал ни одной победы.

    Лучшим результатом «Руха» в текущем сезоне до сих пор остается домашняя ничья с донецким «Шахтером». Встреча с действующим чемпионом завершилась со счетом 0:0.

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    Остальные три очка «Рух» набрал в матчах против «Львова», «Миная» и «Ингульца», которые тоже находятся в нижней части таблицы.

    «Мариуполь»

    У «Мариуполя» на данный момент более комфортная ситуация. Гости тоже сыграли девять матчей, в которых набрали 12 очков.

    «Мариуполь» довольно успешно стартовал, набрал в четырех первых матчах семь очков. В этот период команда Остапа Маркевича выиграла у «Зари» и отобрала очки у «Ворсклы», которая сейчас занимает третье место.

    Правда, за последние почти два месяца «Мариуполь» одержал только одну победу. Но и поражений было немного, а одно из них и вовсе в матче с «Шахтером».

    В текущем сезоне «Мариуполь» не смог поразить чужие ворота только в двух матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Рух» в предстоящем матче можно поставить за 3.18, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Мариуполя» — за 2.17.

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    На самом деле, команды вроде «Мариуполя» после более-менее неплохо старта, как правило, к концу осени сбавляют обороты. И в случае с гостями можно сказать, что они еще даже не начали использовать свой лимит ошибок.

    Ставка — победа «Руха» за 3.18. Матч с «Мариуполем» действительно однин из лучших шансов наконец-то одержать первую победу в УПЛ.

    Еще один неплохой вариант — ставка на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.27. С обороной есть проблемы как у хозяев, так и у гостей. 0

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    «Рух» — «Мариуполь». Прогноз (к. 2.27) и ставки на чемпионат Украины 20 ноября 2020 года. Прогноз на «Рух» — «Мариуполь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.27
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