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    Сыграет ли Чехия результативно в родных стенах?

    Чехия — Словакия. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Словакия
    Чехия — Словакия
    В шестом туре Лиги наций сборная Чехии будет принимать сборную Словакии в матче Лиги B. Игра пройдет на «Дусан Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Чехия — Словакия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 18 Ноября 2020 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:45 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Чехия

    В пяти играх Лиги наций чешская сборная заработала 9 очков. В турнирной таблице группы 2 Лиги B она находится на втором месте. От Шотландии, которая является лидером, команда отстает на 1 балл.

    Первая игра между Чехией и Словакией состоялась 4 сентября. Тогда в гостях «народная команда» победила (3:1). Во втором матче Лиги наций чехи потерпели поражение от Шотландии (1:2).

    Во время октябрьских сборов подопечные Ярослава Щиглавого обыграли Кипр в товарищеской встрече (2:1), после чего его коллектив победил Израиль в Лиге наций (2:1).

    Календарь и таблица Лиги наций

    В четвертом туре Чехия снова уступила шотландцам (0:1). В ноябре «локомотив» был слабее Германии в контрольной встрече, а затем в Лиге наций чехи переиграли Израиль (1:0).

    Словакия

    В ходе пяти поединков в Лиге наций словацкая команда заработала 4 очка. В турнирной таблице группы 2 она находится на последнем месте и отстает от спасительной позиции на 1 балл.

    В сентябрьских двух играх Лиги наций Словакия заработала всего 1 балл. В стартовом туре «соколы» дома уступили Чехии (1:3), а позже они в гостях разошлись миром с Израилем (1:1).

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    • В октябре команда Штефана Тарковича успела пройти Ирландию по пенальти в матче квалификации на Евро (0:0, 4:3), а затем в Лиге наций эта сборная проиграла Шотландии (0:1) и Израилю (2:3).

    В следующем поединке отборочного цикла на ЧЕ Словакия в дополнительное время победила Северную Ирландию (2:1). А в пятом туре Лиги наций она разобралась с шотландцами (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Чехии в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.53, ничья оценивается в 4.30, а победа Словакии — в 6.20.

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    Для выхода в Лигу A Чехии нужно выигрывать на своем поле и надеяться на то, что шотландцы в финальном матче потеряют очки. Словакии также необходимо набирать максимум баллов и болеть за Шотландию в поединке с Израилем. Такой расклад помог бы «соколам» остаться в Лиге B.

    В предстоящем матче очки нужны обеим командам, из-за чего встреча будет голевой. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.84. 0

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    Чехия — Словакия. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Лиги наций 18 ноября 2020 года. Прогноз на Чехия — Словакия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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