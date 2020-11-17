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    Продолжит ли Латвия беспроигрышную серию?

    Андорра — Латвия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч футбольной Лиги наций 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Латвия
    Латвия занимает третье место в группе
    Во вторник, 17 ноября, сборная Андорры на своем поле примет команду Латвии в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча группы D1, которая пройдет в Андорра ла Велье, начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Андорра — Латвия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 17 Ноября 2020 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 22:45 Латвия Латвия
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    Андорра

    Команда не выделяется на международной арене и выступает в низшей лиге D, где набрала только два очка. Хозяева в нынешней Лиге наций набрали только два очка, сыграв по 0:0 с Мальтой и Латвией.

    Это самые положительные результаты андорцев за последнее время. Кроме этих ничьих команда дважды уступила Фарерам (0:2 и 0:1) и один раз — Мальте (1:3).

    Еще было поражение и в товарищеской встрече с Кабо-Верде (1:2). В своем квартете Лиги наций пиренейская сборная занимает четвертое место.

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    На прошлой неделе Андорра также потерпела разгромное поражение от Португалии в товарищеской встрече со счетом 0:7.

    Латвия

    Сборная Латвии, которая в своем послужном списке имеет участие в финальной части Евро-2004, в последнее время сильно сдала и теперь имеет разборки только с «карликами».

    За два розыгрыша Лиги наций «красно-бело-красные» еще ни разу не побеждали. В прошлом турнире они четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли, в текущей компании было четыре мировых результата и одно фиаско.

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    • Поражение состоялось в позапрошлом туре, где латвийцы в родных стенах проиграли Мальте со счетом 0:1. Также они в этом турнире дважды поделили очки с Фарерами (по 1:1), мальтийцами (1:1) в гостях, а также с Андоррой (0:0) дома.

    До ничьей с Фарерами дома Латвия на прошлой неделе также победила Сан-Марино (3:0) в товарищеской встрече. Таким образом в двух предыдущих матчах она не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — Латвия победит, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,40. 0

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    Андорра — Латвия. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч футбольной Лиги наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Андорра — Латвия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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