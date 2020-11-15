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    Отберет ли Польша очки у итальянцев на их поле?

    Италия — Польша. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Польша
    Роберт Левандовский
    В пятом туре Лиги наций сборная Италии будет принимать сборную Польши в матче Лиги A. Игра пройдет на стадионе «Мапеи» 15 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Италия — Польша.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 15 Ноября 2020 года
    Италия
  • Рим
    •  Италия 22:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    Италия

    За 4 игры в Лиге наций итальянская сборная заработала 6 очков. В турнирной таблице группы 1 она находится на втором месте и отстает от Польши, которая лидирует, на 1 балл.

    В этом турнире итальянцы забивают мало. В четырех матчах «лазурная команда» отметилась результативными действиями лишь трижды. В стартовой встрече Лиги наций Италия скатала ничейку с боснийцами (1:1).

    А первую победу подопечные Роберто Манчини добыли в дуэли с Нидерландами 7 сентября (1:0). В октябре итальянцы покуражились в товарищеском поединке с Молдавией (6:0).

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    А в Лиге наций лазурные разошлись миром с Польшей (0:0) и Нидерландами (1:1). В ноябрьской контрольной встрече сборная Италии на своем поле раскатала Эстонию (4:0).

    Польша

    Поляки в четырех встречах в рамках Лиги наций заработали 7 очков. На данный момент они являются лидерами группы 1 и опережают ближайших преследователей на 1 и 2 балла.

    Новый сезон Лиги наций Польша начала с потери. В Амстердаме «орлы» потерпели поражение от Нидерландов (0:1). Однако уже во втором туре эта команда переиграла сборную Боснии и Герцеговины (2:1).

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    • В октябре подопечные Ежи Бженчека дома разгромили Финляндию в контрольной встрече (5:1). А затем в Лиге наций бело-красные расписали мировую с итальянцами (0:0).

    В четвертом туре Лиги наций Польша раскатала боснийцев (3:0). В ноябре команда Бженчека успела сыграть с Украиной в товарняке. В Хожуве «орлы» одержали победу (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Италии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, ничья оценивается в 3.90, а победа Польши — в 6.05.

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    В последней очной игре этих команд табло на стадионе показывало нули до самого конца поединка. На своем поле Польша тогда оборонялась и заработала нужный балл.

    В грядущей встрече бело-красные снова будут защищаться, однако мотивированная Италия сумеет найти момент для гола, что заставит и поляков отвечать. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 2.18. 0

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    Италия — Польша. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Италия — Польша. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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