Италия — Польша. Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

В пятом туре Лиги наций сборная Италии будет принимать сборную Польши в матче Лиги A. Игра пройдет на стадионе «Мапеи» 15 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Италия — Польша.

Италия

За 4 игры в Лиге наций итальянская сборная заработала 6 очков. В турнирной таблице группы 1 она находится на втором месте и отстает от Польши, которая лидирует, на 1 балл.

В этом турнире итальянцы забивают мало. В четырех матчах «лазурная команда» отметилась результативными действиями лишь трижды. В стартовой встрече Лиги наций Италия скатала ничейку с боснийцами (1:1).

А первую победу подопечные Роберто Манчини добыли в дуэли с Нидерландами 7 сентября (1:0). В октябре итальянцы покуражились в товарищеском поединке с Молдавией (6:0).

Все прогнозы на Лигу наций

А в Лиге наций лазурные разошлись миром с Польшей (0:0) и Нидерландами (1:1). В ноябрьской контрольной встрече сборная Италии на своем поле раскатала Эстонию (4:0).

Польша

Поляки в четырех встречах в рамках Лиги наций заработали 7 очков. На данный момент они являются лидерами группы 1 и опережают ближайших преследователей на 1 и 2 балла.

Новый сезон Лиги наций Польша начала с потери. В Амстердаме «орлы» потерпели поражение от Нидерландов (0:1). Однако уже во втором туре эта команда переиграла сборную Боснии и Герцеговины (2:1).

В октябре подопечные Ежи Бженчека дома разгромили Финляндию в контрольной встрече (5:1). А затем в Лиге наций бело-красные расписали мировую с итальянцами (0:0).

В четвертом туре Лиги наций Польша раскатала боснийцев (3:0). В ноябре команда Бженчека успела сыграть с Украиной в товарняке. В Хожуве «орлы» одержали победу (2:0).

Прогноз и ставка

На победу Италии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.65, ничья оценивается в 3.90, а победа Польши — в 6.05.

В последней очной игре этих команд табло на стадионе показывало нули до самого конца поединка. На своем поле Польша тогда оборонялась и заработала нужный балл.

В грядущей встрече бело-красные снова будут защищаться, однако мотивированная Италия сумеет найти момент для гола, что заставит и поляков отвечать. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 2.18. 0