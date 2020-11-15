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    На «Эрнст Хаппель» будет «низовой» матч?

    Австрия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Северная Ирландия
    Северная Ирландия — Австрия
    В матче пятого тура Лиги наций (Лиги B) Австрия сыграет с Северной Ирландией. Команды встретятся в Вене на «Эрнст Хаппель». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. Прогноз на Австрия — Северная Ирландия.

    Австрия

    Австрийцам нужно побеждать в этом матче, чтобы сохранить лидерство в группе. Сборная Норвегии имеет те же 9 очков, поэтому даже ничья может лишить команду первого места.

    Сборная Австрии ни разу не играла в этом сезоне Лиги наций вничью. Обыграв Норвегию 2:1, «команда» уступила румынам 2:3. После этого подопечные Франко Фоды с минимальным счетом одолели Северную Ирландию и с тем же результатом отомстили Румынии.

    Сейчас австрийцы имеют серию из четырех побед. Три раза подряд коллектив выигрывал не пропуская в ответ.

    11 ноября Австрия провела контрольный матч с Люксембургом и выиграла 3:0.

    Северная Ирландия

    У ирландцев все еще есть шанс спасить от вылета в Лигу С. От румынов их отделяют 3 пункта. Однако гости победами не бросаются, а в Лиге наций они вообще еще не выигрывали.

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    Северная Ирландия уступила в трех последних матчах. После разгрома от норвежцев (1:5) было поражение от хозяев (0:1), а затем фиаско в ответной игре с Норвегией (0:1).

    Отметим, что «зелено-белая армия» не смогла пройти в финальную часть Евро-2020, уступив в финале квалификации Словакии (1:2 ДВ).

    Также добавим, что в последних четырех выступлениях команда пропускала не более одного гола.

    Прогноз и ставка

    За 1.32 букмекеры подают победу хозяев, тогда как на победу гостей они предлагают 11.0. Ничья в этом случае сопровождается цифрой 5.30.

    Прошлая игра между этими командами закончилась минимальной победой Австрии. В последних 4 играх Северной Ирландии забивалось не более двух мячей. Прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.90.

    Австрия больше двух голов редко забивает. Три гола было лишь в одной из шести игр. А с оборонительной Северной Ирландией будет непросто. Ставим на ИТ 1 меньше 2.0 за 1.83. 0

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    Австрия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Австрия — Северная Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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