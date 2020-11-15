Австрия — Северная Ирландия. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

В матче пятого тура Лиги наций (Лиги B) Австрия сыграет с Северной Ирландией. Команды встретятся в Вене на «Эрнст Хаппель». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск. Прогноз на Австрия — Северная Ирландия.

Австрия

Австрийцам нужно побеждать в этом матче, чтобы сохранить лидерство в группе. Сборная Норвегии имеет те же 9 очков, поэтому даже ничья может лишить команду первого места.

Сборная Австрии ни разу не играла в этом сезоне Лиги наций вничью. Обыграв Норвегию 2:1, «команда» уступила румынам 2:3. После этого подопечные Франко Фоды с минимальным счетом одолели Северную Ирландию и с тем же результатом отомстили Румынии.

Сейчас австрийцы имеют серию из четырех побед. Три раза подряд коллектив выигрывал не пропуская в ответ.

11 ноября Австрия провела контрольный матч с Люксембургом и выиграла 3:0.

Северная Ирландия

У ирландцев все еще есть шанс спасить от вылета в Лигу С. От румынов их отделяют 3 пункта. Однако гости победами не бросаются, а в Лиге наций они вообще еще не выигрывали.

Все прогнозы на футбол

Северная Ирландия уступила в трех последних матчах. После разгрома от норвежцев (1:5) было поражение от хозяев (0:1), а затем фиаско в ответной игре с Норвегией (0:1).

Отметим, что «зелено-белая армия» не смогла пройти в финальную часть Евро-2020, уступив в финале квалификации Словакии (1:2 ДВ).

Также добавим, что в последних четырех выступлениях команда пропускала не более одного гола.

Прогноз и ставка

За 1.32 букмекеры подают победу хозяев, тогда как на победу гостей они предлагают 11.0. Ничья в этом случае сопровождается цифрой 5.30.

Прошлая игра между этими командами закончилась минимальной победой Австрии. В последних 4 играх Северной Ирландии забивалось не более двух мячей. Прогнозируем тотал меньше 2.5 за 1.90.

Австрия больше двух голов редко забивает. Три гола было лишь в одной из шести игр. А с оборонительной Северной Ирландией будет непросто. Ставим на ИТ 1 меньше 2.0 за 1.83. 0