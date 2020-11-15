Албания — Казахстан. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

В пятом туре Лиги наций сборная Албании будет принимать сборную Казахстана в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Эир Албания» 15 ноября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Албания — Казахстан.

Албания

В четырех турах Лиги наций эта команда набрала 5 очков. В таблице группы 4 она находится на третьем месте и отстает от лидеров на 2 балла, имея разницу забитых и пропущенных — 2:1.

В дебютной встрече в рамках нового сезона Лиги наций сборная Албании сыграла с Белоруссией на выезде. На стадионе «Динамо» в Минске гости добыли уверенную победу (2:0).

А во втором поединке турнира подопечные Эдоардо Рея остались без очков в противостоянии с Литвой (0:1). В октябрьских встречах «львы» дважды сыграли вничью.

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Миром Албания разошлась с Казахстаном (0:0) и Литвой (0:0). В ноябре красно-черные успели провести товарняк с Косово, в котором они в итоге победили (2:1).

Казахстан

На данном этапе турнира эта команда находится на последнем месте в группе 4, отставая от лидеров на 3 пункта, поскольку в четырех встречах Лиги наций она смогла заработать всего 4 очка.

В первом туре сборная Казахстана отправилась в Вильнюс, где на стадионе ЛФФ сразилась с Литвой. В гостевом поединке казахстанцы без особых проблем разобрались с соперниками (2:0).

Второй тур Лиги наций подопечные Михала Билека провели у себя дома. На «Алматы Орталык» Казахстан принимал Белоруссию. В родных стенах «ястребы» дали бой гостям, но в итоге оказались слабее (1:2).

В октябрьских поединках сборная Казахстана разошлась миром с Албанией (0:0) и потерпела еще одно поражение от Белоруссии (0:2). В товарняке 11 ноября «ястребы» сыграли вничью с Черногорией (0:0).

Прогноз и ставка

На победу Албании в матче пятого тура Лиги наций букмекеры дают коэффициент 1.74, на ничью — 3.50, а на победу Казахстана — 5.40.

Последняя встреча этих сборных победителей не выявила. Несмотря на свое турнирное положение, Албания забивает крайне мало, поэтому в предстоящей игре ей будет трудно что-то сделать с Казахстаном, который едет в гости за очками.

Команда Михала Билека способна на выезде сыграть на равных. Наши прогноз и ставка — победа Казахстана с форой +1 с коэффициентом 1.61. 0