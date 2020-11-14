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    Хорватия оставит Швецию на последнем месте?

    Швеция — Хорватия. Прогноз (к. 2.72) и ставки на Лигу наций 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Хорватия
    Хорватия выиграла у Швеции в домашнем матче со счетом 2:1
    Сборная Швеции сыграет на своем поле с командой Хорватии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 14 ноября в Стокгольме, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Швеция — Хорватия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 14 Ноября 2020 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 22:45 Хорватия Хорватия
  • Загреб
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    Швеция

    Как показали сентябрьские и октябрьские матчи, сборная Швеции пока не готова играть в элитной группе Лиги наций.

    Шведская команда в четырех турах не набрала ни одного очка. «Тре Крунур» дважды уступили Португалии, а также проиграли Франции и Хорватии.

    Более того, в этих матчах шведы забили всего лишь один мяч.

    Единственный приятный момент — победа над Россией в товарищеском матче, в котором, правда, по игре Швеция тоже не впечатлила.

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  • 15/10/2020

    • Перед игрой с хорватами сборная Швеции провела контрольный матч с Данией, в котором потерпела поражение со счетом 0:2. Сложная осень для шведов.

    Хорватия

    Тем временем Хорватия в среду провела сумасшедший товарищеский матч с Турцией, завершившийся вничью 3:3. Но самое интересное случилось в перерыве игры, когда стало известно, что тест хорватского защитника Домагоя Виды на коронавирус дал положительный результат.

    Теперь остается только догадываться, что будет с остальными игроками, которые были рядом с Видой в этом матче. И это касается не только хорватов, но и футболистов сборной Турции.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В Лиге наций Хорватия, как и Швеция, не впечатляет. Единственную победу хорваты одержали как раз в домашней игре со шведами (2:1). Остальные же матчи финалист ЧМ-2018 провалив, показав, прежде всего, слабую игру в защите.

    В шести осенних матчах Хорватия пропустила 15 мячей. Вряд ли кто-то сильно ошибется, если скажет, что сборная Хорватии уже не та.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны. Поставить на Швецию можно за 2.67, на Хорватию за 2,72, а на ничью — за 3.25.

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    Хорватов в этой игре устроит даже ничья. В таком случае Швеция точно останется последней, а Хорватия, в свою очередь, сохранит себе место в элитном дивизионе.

    В общем, шведам надо рисковать, других вариантов нет. Но как показали предыдущие матчи, сейчас сборная Швеции находится в ужасном состоянии, и ждать от нее чего-то сверхъестественного не приходится.

    Ставка — победа Хорватии за 2.72. Против основного состава хорватов у Швеции нет шансов на положительный результат. 0

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    Швеция — Хорватия. Прогноз (к. 2.72) и ставки на Лигу наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Швеция — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.72
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