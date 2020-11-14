Швеция — Хорватия. Прогноз (к. 2.72) и ставки на Лигу наций 14 ноября 2020 года

Сборная Швеции сыграет на своем поле с командой Хорватии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 14 ноября в Стокгольме, начало — в 22:45 мск. Прогноз на Швеция — Хорватия.

Швеция

Как показали сентябрьские и октябрьские матчи, сборная Швеции пока не готова играть в элитной группе Лиги наций.

Шведская команда в четырех турах не набрала ни одного очка. «Тре Крунур» дважды уступили Португалии, а также проиграли Франции и Хорватии.

Более того, в этих матчах шведы забили всего лишь один мяч.

Единственный приятный момент — победа над Россией в товарищеском матче, в котором, правда, по игре Швеция тоже не впечатлила.

Перед игрой с хорватами сборная Швеции провела контрольный матч с Данией, в котором потерпела поражение со счетом 0:2. Сложная осень для шведов.

Хорватия

Тем временем Хорватия в среду провела сумасшедший товарищеский матч с Турцией, завершившийся вничью 3:3. Но самое интересное случилось в перерыве игры, когда стало известно, что тест хорватского защитника Домагоя Виды на коронавирус дал положительный результат.

Теперь остается только догадываться, что будет с остальными игроками, которые были рядом с Видой в этом матче. И это касается не только хорватов, но и футболистов сборной Турции.

Все прогнозы на Лигу наций

В Лиге наций Хорватия, как и Швеция, не впечатляет. Единственную победу хорваты одержали как раз в домашней игре со шведами (2:1). Остальные же матчи финалист ЧМ-2018 провалив, показав, прежде всего, слабую игру в защите.

В шести осенних матчах Хорватия пропустила 15 мячей. Вряд ли кто-то сильно ошибется, если скажет, что сборная Хорватии уже не та.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны. Поставить на Швецию можно за 2.67, на Хорватию за 2,72, а на ничью — за 3.25.

Хорватов в этой игре устроит даже ничья. В таком случае Швеция точно останется последней, а Хорватия, в свою очередь, сохранит себе место в элитном дивизионе.

В общем, шведам надо рисковать, других вариантов нет. Но как показали предыдущие матчи, сейчас сборная Швеции находится в ужасном состоянии, и ждать от нее чего-то сверхъестественного не приходится.

Ставка — победа Хорватии за 2.72. Против основного состава хорватов у Швеции нет шансов на положительный результат. 0