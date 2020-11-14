Кипр — Люксембург. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 ноября 2020 года

Кипр
Команда Кипра в этом розыгрыше Лиги наций набрала один балл, но при этом не забила ни одного мяча. Островитяне с такими показателями рискуют понизиться в классе.
Стартовали в данном турнире киприоты с домашнего поражения от сборной Черногории (0:2), после чего также в родных стенах были повержены предстоящим противником (0:1).
Затем они уступили со счетом 0:2 сборной Люксембурга на ее арене. В четвертом туре группы команда завоевала свой единственный балл — с Азербайджаном (0:0).
В своем предыдущем поединке сборная в товарищеской встрече проиграла на выезде Греции со счетом 1:2.
Люксембург
Сборная Люксембурга в этом розыгрыше Лиги наций стартовала с выездной виктории над командой Азербайджана, победив со счетом 2:1, играя большую часть времени в большинстве.
Во втором туре «львы» потерпели домашнее фиаско от сборной Черногории (0:1). После этого они в родных стенах неожиданно уступили Лихтенштейну (1:2) в товарищеском матче.
На это команда отреагировала победой на Кипром (2:0) дома в Лиге наций. В четвертом поединке турнира сборная переиграла на выезде Черногорию (2:1).
Теперь она лидирует в группе с девятью очками и в случае победы повысится в классе. В своем предыдущем матче коллектив потерпел разгром от Австрии (0:3) в товарищеской встрече дома.
Прогноз и матч
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.
Успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25. 0