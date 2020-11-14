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    Оформит ли Люксембург выход во 2-й дивизион Лиги наций?

    Кипр — Люксембург. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Кипр — Люксембург
    Люксембург лидирует в своей группе
    В субботу, 14 ноября, сборная Кипра на своем поле примет команду Люксембурга в рамках Лиги наций. Встреча лиги C группы 1, которая пройдет в Никосии, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на Кипр — Люксембург.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 14 Ноября 2020 года
    Кипр
  • Никосия
    •  Кипр 20:00 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    Кипр

    Команда Кипра в этом розыгрыше Лиги наций набрала один балл, но при этом не забила ни одного мяча. Островитяне с такими показателями рискуют понизиться в классе.

    Стартовали в данном турнире киприоты с домашнего поражения от сборной Черногории (0:2), после чего также в родных стенах были повержены предстоящим противником (0:1).

    Затем они уступили со счетом 0:2 сборной Люксембурга на ее арене. В четвертом туре группы команда завоевала свой единственный балл — с Азербайджаном (0:0).

    Все прогнозы на Лигу наций

    В своем предыдущем поединке сборная в товарищеской встрече проиграла на выезде Греции со счетом 1:2.

    Люксембург

    Сборная Люксембурга в этом розыгрыше Лиги наций стартовала с выездной виктории над командой Азербайджана, победив со счетом 2:1, играя большую часть времени в большинстве.

    Во втором туре «львы» потерпели домашнее фиаско от сборной Черногории (0:1). После этого они в родных стенах неожиданно уступили Лихтенштейну (1:2) в товарищеском матче.

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    • На это команда отреагировала победой на Кипром (2:0) дома в Лиге наций. В четвертом поединке турнира сборная переиграла на выезде Черногорию (2:1).

    Теперь она лидирует в группе с девятью очками и в случае победы повысится в классе. В своем предыдущем матче коллектив потерпел разгром от Австрии (0:3) в товарищеской встрече дома.

    Прогноз и матч

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,25. 0

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    Кипр — Люксембург. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Кипр — Люксембург. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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