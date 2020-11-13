«Сарагоса» — «Овьедо». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Испании 13 ноября 2020 года

В 12-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене примет «Овьедо». Встреча, которая пройдет на стадиона «Ла-Ромареда» 13 ноября, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Сарагоса» — «Овьедо».

«Сарагоса»

«Сарагоса» с 10 очками после 10 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится на 18 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

Стартовали «арагонцы» в текущем первенстве неплохо, выиграв две игры и один матч сведя вничью. Однако после этого они выдали 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой было четыре поражения.

Так в минувшем игровом дне обладатель Кубка Кубков-1995 потерпел выездное фиаско от «Тенерифе», а перед этим расписал домашние мировые с «Мальоркой» (0:0) и «Жироной» (2:2).

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Сарагоса» в текущем сезоне большую часть матчей завершила вничью (четыре раза), один матч проиграла и одну встречу выиграла, разница мячей — 6:6.

«Овьедо»

«Овьедо» находится на две строки выше в турнирной таблице, имея в своей копилке на три набранных очка больше.

Начали «карбайонцы» текущее первенство не особо хорошо, сыграв трижды вничью и раз проиграв. И только в пятом игровом дне они добыли первую викторию, одолев дома хихонский «Спортинг» (1:0).

Затем «синие» в последующих четырех играх три матча проиграли при одной мировой, а в последних двух турах они добыли виктории, поочередно обыграв в гостях 2:1 «Лас-Пальмас» и на своем поле 4:0 «Кастельон».

В пяти выездных встречах текущей Сегунды «Овьедо» добился одной победы, дважды уступил и два раза сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 5:6.

В минувшем чемпионате «Сарагоса» дома проиграла «Овьедо» со счетом 2:4, а в другом матче была мировая — 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.70.

На викторию «Овьедо» дают — 3.14, ничья оценена — в 2.80.

Оба коллектива пока неудачно проводят этот сезон, находясь вблизи зоны вылета и имея результативность на уровне одного забитого мяча за игру. Однако между собой они играют вполне результативно, и поэтому от данной встречи вполне можно ожидать «верхового» матча. Наш прогноз — ТБ 2,0. 0