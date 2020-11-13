Англия U21 — Андорра U21. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч квалификации к молодежному Евро-2021 13 ноября 2020 года

В девятом туре отборочной компании к молодежному Евро-2021 сборная Англии U21 сыграет со сверстниками из Андорры. Встреча, которая пройдет в Сток-он-Тренте 13 ноября, начнется в 22:30 по мск. Прогноз на Англия U21 — Андорра U21.

Англия U21

Молодежная сборная Англии досрочно завоевала себе билет в финальную часть Евро-2021. После восьми матчей у англичан 22 очка на счету и отрыв от второй позиции в семь пунктов.

За всю турнирную дистанцию «три льва» одержали семь викторий и один матч свели вничью. Интересно, что мировая была как раз с предстоящим противником, состоявшаяся в прошлом месяце на поле Андорры — 3:3.

Семь других встреч отборочной компании Англия выиграла с общим счетом 23:5. Среди поверженных команд значатся сборные Австрии, Турции, Косово и Албании.

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В своей последней сыгранной игре (13 октября) англичане в родных стенах одолели турецкую команду — 2:1.

Андорра U21

Молодежка Андорры, как для «карлика», провела удачную отборочную компанию, заработав в восьми проведенных играх пять зачетных пунктов, но все равно идет последней в группе 3.

Помимо домашней мировой со своим предстоящим противником (3:3), «почтальоны» также смогли в родных стенах обыграть сверстников из Турции (2:0) и поделить очки с Албанией (2:2) дома.

В пяти остальных поединках андоррцы проиграли с общим счетом 2:12. В трех из этих матчах они уступили «всухую» и дважды минимально (по 0:1). На выезде потерпели три фиаско из трех, забив один гол при пяти пропущенных.

Между собой молодежные сборные этих стран играл три раза. Дважды выиграли англичане (7:0 и 1:0) и раз была ничья (3:3).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа Англии — 1.05, победа Андорры — 20.00, ничья — 11.00.

Англия блестяще провела отборочную компанию, допустив всего одну осечку, которая как раз состоялась с Андоррой. Наверняка лидер группы постарается доказать случайность того результата, выиграв дома уверенно и крупно.

Наш прогноз на эту игру — П1 с форой (-3). 0