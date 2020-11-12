«Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин». Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Китая 12 ноября 2020 года

«Гуанчжоу Эвергранд» встретится с «Цзянсу Сунин» в рамках ответного матча в финале плей-офф чемпионата Китая. Игра состоится 12 ноября, начало — в 14:35 мск. Прогноз на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин».

Первый матч, который состоялся в минувшие выходные, завершился вничью — 0:0. В принципе, ничего другого от этой игры и не ожидали. Типичная история для Китая: много суеты, эмоций, а в итоге — нули.

Правда, глупо отрицать, что по игре преимущество было у «Гуанчжоу Эвергранд». Это хорошо видно абсолютно по всем статистическим показателям.

И опять-таки, это не удивляет, поскольку у «Гуанчжоу Эвергранд», пожалуй, самый сильный и сбалансированный состав в китайском чемпионате. За команду, которую возглавляет знаменитый итальянец Фабио Каннаваро, играют бразильцы Паулиньо и Талиска. Эти двое, как правило, и решают судьбу всех матчей.

У «Цзянсу Сунин» состав тоже в порядке. Многие отлично помнят и защитника Миранду, и нападающего Эдера, который играл за сборную Италии, а также Алекса Тейшейру, который когда-то зажигал в донецком «Шахтере».

Прогноз и ставка

На «Гуанчжоу Эвергранд» в предстоящем матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Цзянсу Сунин» — за 4.90.

И наверное сейчас можно вспомнить противостояние «Гуанчжоу Эвергранд» с «Бейцзин Гоань» в полуфинале. Тогда первая игра тоже завершилась со счетом 0:0, а в ответном матче команда Каннаваро одержала уверенную победу. Очень вероятно, что в финале будет аналогичный сценарий.

У «Цзянсу», правда, тоже есть хороший аргумент в свою пользу. В ответной игре с «Шанхай СИПГ» в полуфинале «Цзянсу» в начале второго тайма остался вдесятером, но все равно смог одержать победу. При этом перед удалением счет был 1:0 — вела команда Халка...Это был невероятный камбэк.

Но важно то, что «Гуанчжоу Эвергранд» выглядит намного лучше, чем «Шанхай СИПГ».

Так что, если выбирать ставку на исход, то это однозначно — победа «Гуанчжоу Эвергранд» за 1.93.

Учитывая, что по итогам первых 45 минут, одна из команд, возможно, будет проигрывать, после перерыва кому-то придется рисковать. А это значит, что можно сделать ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.40. 0