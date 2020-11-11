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    Стоит ли ждать голов от Нидерландов и Испании?

    Нидерланды — Испания. Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбольный товарищеский матч 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Испания
    Серхио Рамос
    В среду 11 ноября, сборная Нидерландов на своем поле примет команду Испании в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на «Амстердам Арене», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Нидерланды — Испания.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Ноября 2020 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:45 Испания Испания
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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  • 2.35
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    Нидерланды

    Сборная Нидерландов в своей элитной группе Лиги наций занимает третье место с пятью набранными очками после четырех туров.

    «Оранжевые» набрали один балл в противостоянии с Италией (0:1 и 1:1), одолели Польшу (1:0), а также разошлись миром с Боснией и Герцеговиной (0:0).

    В октябрьском товарищеском матче подопечные Франка де Бура в Амстердаме потерпели поражение от Мексики (0:1).

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    Из-за травм в расположение сборной Нидерландов не приехали Яспер Силессен, Джастин Бейло, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Мохаммед Ихаттарен.

    Испания

    Сборная Испании возглавляет свою четвертую группу в Лиге наций, имея на своем счету семь набранных очков в четырех сыгранных турах.

    «Фурия роха» обменялась победами с Украиной (4:0 и 0:1), выиграла у Швейцарии (1:0), а также сыграла вничью с Германией (1:1).

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    • В товарищеском матче, который состоялся 7 октября, команда Луиса Энрике разошлась миром с Португалией (0:0).

    У испанцев после травм восстанавливаются Хесус Навас, Диего Льоренте, Дани Карвахаль и Ансу Фати. На карантине находится Тьяго Алькантара.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Испании — 2.50, победа Нидерландов — 3.10, ничья — 3.00.

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    Обе команды входят в топ-15 сильнейших в мире, поэтому вполне способны рассчитывать на триумф на ближайшем чемпионате Европы.

    У «оранжевых» в последние годы имелись некоторые трудности с квалификацией на крупные турниры, но они с ними справились за счет привлечения талантливой молодежи. «Фурия роха», к слову, тоже качественно подпитывается молодой кровью.

    Обратим внимание на то, что «летучим голландцам» придется сыграть без ключевых центральных защитников, что должно негативно сказаться на качестве игры в обороне. У испанцев тоже не все гладко в обороне, поэтому наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.73.

    Другой вариант — «тотал голов больше 2,5» за 1.94. Надеемся, что в товарищеской игре обе сборные сыграют раскрепощенно и порадуют результативностью. 0

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    Нидерланды — Испания. Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбольный товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Прогноз на Нидерланды — Испания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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