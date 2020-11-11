Нидерланды — Испания. Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбольный товарищеский матч 11 ноября 2020 года

В среду 11 ноября, сборная Нидерландов на своем поле примет команду Испании в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на «Амстердам Арене», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Нидерланды — Испания.

Нидерланды

Сборная Нидерландов в своей элитной группе Лиги наций занимает третье место с пятью набранными очками после четырех туров.

«Оранжевые» набрали один балл в противостоянии с Италией (0:1 и 1:1), одолели Польшу (1:0), а также разошлись миром с Боснией и Герцеговиной (0:0).

В октябрьском товарищеском матче подопечные Франка де Бура в Амстердаме потерпели поражение от Мексики (0:1).

Все прогнозы на Лигу наций

Из-за травм в расположение сборной Нидерландов не приехали Яспер Силессен, Джастин Бейло, Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Мохаммед Ихаттарен.

Испания

Сборная Испании возглавляет свою четвертую группу в Лиге наций, имея на своем счету семь набранных очков в четырех сыгранных турах.

«Фурия роха» обменялась победами с Украиной (4:0 и 0:1), выиграла у Швейцарии (1:0), а также сыграла вничью с Германией (1:1).

В товарищеском матче, который состоялся 7 октября, команда Луиса Энрике разошлась миром с Португалией (0:0).

У испанцев после травм восстанавливаются Хесус Навас, Диего Льоренте, Дани Карвахаль и Ансу Фати. На карантине находится Тьяго Алькантара.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Испании — 2.50, победа Нидерландов — 3.10, ничья — 3.00.

Обе команды входят в топ-15 сильнейших в мире, поэтому вполне способны рассчитывать на триумф на ближайшем чемпионате Европы.

У «оранжевых» в последние годы имелись некоторые трудности с квалификацией на крупные турниры, но они с ними справились за счет привлечения талантливой молодежи. «Фурия роха», к слову, тоже качественно подпитывается молодой кровью.

Обратим внимание на то, что «летучим голландцам» придется сыграть без ключевых центральных защитников, что должно негативно сказаться на качестве игры в обороне. У испанцев тоже не все гладко в обороне, поэтому наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.73.

Другой вариант — «тотал голов больше 2,5» за 1.94. Надеемся, что в товарищеской игре обе сборные сыграют раскрепощенно и порадуют результативностью. 0