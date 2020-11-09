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    Проведет ли «Гэлакси» результативную игру в Канаде?

    «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч MLS 9 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    Кристиан Павон
    В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Ванкувер Уайткэпс» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч пройдет на «БЦ Плейс» 9 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Канадский клуб из Ванкувера, провинция Британская Колумбия, идет девятым в таблице Западной конференции. За 22 матча эта команда заработала 24 балла.

    В середине октября «Ванкуверу» удалось выкарабкаться из отрезка из четырех кряду поражений. В тот день «Кэпс» на своем поле переиграли «Реал Солт-Лейк» (2:1).

    Затем прошла встреча с «Лос-Анджелесом». И этот матч подопечные Марка Дос Сантоса выиграли (2:1). А затем было поражение как раз от «ЛА Гэлакси» (0:1).

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    В заключительных встречах октября «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:1) и влетел «Сиэтл Саундерс» (0:2). А 2 ноября канадцы уступили «Портленд Тимберс» (0:1).

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Команда из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, идет десятой в зачете Западной конференции. В 21 поединке она заработала 22 очка и отстала от будущего соперника на 2 балла.

    С 20 сентября по 15 октября «Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел шесть поражений кряду. Уступил этот клуб «Колорадо Рэпидз» (0:2), «Реал Солт-Лейк» (0:2), «Сиэтл Саундерс» (1:3), «Сан-Хосе Эртквейкс» (1:2), «Портленду» (3:6) и еще раз «Сан-Хосе» (0:4).

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    • Выпутаться из этой черной полосы «Лос-Галактикос» удалось в матче с «Ванкувером» (1:0). Однако в двух следующих турах «Гэлакси» влетел «Лос-Анджелесу» (0:2) и «Портленду» (2:5).

    После этих катастрофических результатов команду возглавил Доминик Киннэйр. В двух встречах под его чутким управлением «ЛА Гэлакси» переиграл «Реал Солт-Лейк» (2:1) и расписал мировую с «Сиэтлом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ванкувер Уайткэпс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.93, на ничью — 3.78, а на победу «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2.77.

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    После смены тренера «Лос-Галактикос» еще не проигрывали. Свою удачную серию они могут продлить в матче со страдающим от нестабильности «Ванкувером».

    Оба клуба еще рассчитывают на плей-офф, поэтому в очном поединке важно добыть максимум очков. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.60. 0

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    «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч MLS 9 ноября 2020 года. Прогноз на «Ванкувер Уайткэпс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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