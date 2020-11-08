«Вальядолид» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Соррилья» 8 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Атлетик».

«Вальядолид»

Команда из одноименного города сыграла в восьми матчах Примеры. Набрав всего три очка, она расположилась на последней, 20-й позиции в таблице.

В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.

20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).

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Затем команда потерпела четыре поражения в шести следующих матчах, включая один товарищеский. Единственный раз, когда ей удалось избежать неудачи, имел место в шестом туре на выезде с «Уэской» (2:2).

«Атлетик»

«Атлетик» вряд ли может занести себе в актив старт нового сезона. Клуб из Бильбао одержал три победы в семи турах, но при этом четыре раза проиграл.

В трех последних турах баски сперва выиграли у «Леванте» (2:0), затем проиграли «Осасуне» (0:1), но в предыдущем матче Примеры переиграли «Севилью» (2:1).

В турнирной таблице Примеры с девятью очками «Атлетик» пока располагается на 13-м месте. Команда немного забивает — шесть голов в шести играх, но и пропускает не больше гола за матч — 7 мячей.

В пяти из семи матчей с участием «Атлетика» отличиться удавалось только одной команде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 2,90.

Наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,25. 0