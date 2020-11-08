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    Поднимется ли «Атлетик» в верхнюю часть таблицы?

    «Вальядолид» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Атлетик»
    «Атлетик» занимает 13 место
    В восьмом туре чемпионата Испании «Вальядолид» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Соррилья» 8 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Ноября 2020 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:30 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    Команда из одноименного города сыграла в восьми матчах Примеры. Набрав всего три очка, она расположилась на последней, 20-й позиции в таблице.

    В первой игре чемпионата Испании сезона 2020/2021 подопечные Серхио Гонсалеса дома принимали «Реал Сосьедад». Матч завершился вничью — 1:1.

    20 сентября «Вальядолид» в гостях потерпел поражение от «Бетиса» (0:2), а через неделю бело-фиолетовые разошлись миром с «Сельтой» (1:1).

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    Затем команда потерпела четыре поражения в шести следующих матчах, включая один товарищеский. Единственный раз, когда ей удалось избежать неудачи, имел место в шестом туре на выезде с «Уэской» (2:2).

    «Атлетик»

    «Атлетик» вряд ли может занести себе в актив старт нового сезона. Клуб из Бильбао одержал три победы в семи турах, но при этом четыре раза проиграл.

    В трех последних турах баски сперва выиграли у «Леванте» (2:0), затем проиграли «Осасуне» (0:1), но в предыдущем матче Примеры переиграли «Севилью» (2:1).

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  • 29/10/2020

    • В турнирной таблице Примеры с девятью очками «Атлетик» пока располагается на 13-м месте. Команда немного забивает — шесть голов в шести играх, но и пропускает не больше гола за матч — 7 мячей.

    В пяти из семи матчей с участием «Атлетика» отличиться удавалось только одной команде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,30.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,25. 0

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    «Вальядолид» — «Атлетик». Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Вальядолид» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
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