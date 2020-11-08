«Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Ла Лиги 8 ноября 2020 года

В девятом туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 8 ноября. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Гранада».

«Реал Сосьедад»

Баскская команда из Сан-Себастьяна находится на первом месте в таблице Примеры. В восьми играх она заработала 17 очков и забила больше других в чемпионате — 18 голов.

Кроме того, у «Реала Сосьедад» второй лучший показатель в обороне — 4 пропущенных гола, но с «Атлетико» в такой статистике тягаться сложно.

Последний раз команда Иманоля Альгуасиля теряла очки в Ла Лиге в четвертом туре. Тогда дома она уступила «Валенсии» (0:1). Затем в чемпионате баски победили «Хетафе» (3:0), «Бетис» (3:0), «Уэску» (4:1) и «Сельту» (4:1).

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В Лиге Европы «Реал Сосьедад» начал свои выступления с победы над «Риекой» (1:0). Во втором туре «королевские» проиграли «Наполи» (0:1), а 5 ноября они взяли верх над «АЗ Алкмаром» (1:0).

«Гранада»

Футбольный клуб из одноименного города также в Примере идет неплохо. За семь матчей чемпионата «Грана» заработала 14 баллов, а в таблице заняла шестое место.

В третьем туре Ла Лиги «Гранада» на «Ванда Метрополитано» была разбита мадридским «Атлетико» (1:6). С того момента команда Диего Мартинеса Пенаса больше никому не проигрывает.

В чемпионате Испании «Гранада» разошлась миром с «Кадисом» (1:1), победила «Севилью» (1:0) и «Хетафе» (1:0), а также сыграла вничью с «Леванте» (1:1).

В Лиге Европы этот клуб лидирует в своей группе. В трех еврокубковых матчах «Гранада» взяла верх над ПСВ (2:1), скатала ничейку с ПАОКом (0:0) и переиграла «Омонию» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Реала Сосьедад» в игре девятого тура Примеры букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью — 4.04, а на победу «Гранады» — 5.70.

Сейчас «Гранада» отстает от ближайшего соперника в Ла Лиге на 3 балла, но и провела она на игру меньше.

На «Реале Сегурос» сыграют две неуступчивые команды, способные обменяться голами. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.99. 0