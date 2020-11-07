«Севилья» — «Осасуна». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч Примеры 7 ноября 2020 года

В рамках 9 тура испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» примет «Осасуну». Игра состоится 7 ноября в 20:30 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Осасуна».

«Севилья»

Пока что в Примере у хозяев дела идут не очень хорошо. Они набрали только 7 очков в 6 матчах и занимают 16 место. Сейчас «андалусийцы» имеют серию из трех поражений.

«Севилья» проиграла три последних матча Примеры, причем в двух из них не смогла забить. Лишь в игре с «Атлетиком» «нервионцы» смогли оформить одно взятие ворот, но это не спасло их от поражения (1:2).

В предыдущих двух встречах коллектив Юлена Лопетеги уступил «Гранаде» и «Эйбару». В обоих случаях счет был 0:1 в пользу соперника.

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Эти неудачи возникли на фоне выступлений в Лиге чемпионов, где «Севилья» одержала две победы подряд, обыграв «Краснодар» 3:2 и «Ренн» 1:0. Календарь непростой и это выливается в такие тяжелые матчи.

В списке травмированных игроков числятся Уссама Идрисси, Сусо и Серхио Гомес. Все три футболиста сыграть не смогут.

«Осасуна»

Гости набрали на три пункта больше и сейчас занимают 9 место. У них по три победы и поражения. В последних пяти играх коллектив проиграл только дважды.

«Осасуна» в прошлом туре проиграла «Атлетико» со счетом 1:3. Перед этим команда взяла по три очка во встречах с «Атлетиком» (1:0) и «Сельтой» (2:0). Также была нулевая ничья с «Эйбаром».

Отметим, что в трех выездных поединках «Осасуны» тотал был меньше 2.5. За 7 туров «красные» пропустили 7 голов.

Среди травмированных игроков выделим Хонатана Каллери и Аридана, Луиса Авилью. Эти игроки не помогут команде в следующей игре.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в то, что «Севилья» прервет серию. На нее дают 1.62, тогда как победу «Осасуны» предлагают за 6.50. Ничья в этом матче оценена коэффициентом 3.75.

«Осасуна» непростой соперник, а на фоне выступлений в Лиге чемпионов «Севилье» будет еще тяжелее. Хозяева пропустили четыре мяча за две игры.

Мы ставим на то, что обе команды забьют. Так было двух очных играх и то же самое происходило в 3 из 4 последних выступлений «нервионцев» в чемпионате. 0