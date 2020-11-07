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    Сдержит ли «Парма» гостей из Флоренции?

    «Парма» — «Фиорентина». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Фиорентина»
    Андреас Корнелиус
    В субботу, 7 ноября, «Парма» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Ноября 2020 года
    Парма
  • Парма
    •  Парма 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Парма»

    «Парма» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 5 очков.

    «Крестоносцы» в шести сыгранных турах одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

    Подопечные Фабио Ливерани обыграли «Верону» (1:0), разошлись миром со «Специей» (2:2) и «Интером» (2:2), а также уступили «Наполи» (0:2), «Болонье» (1:4) и «Удинезе» (2:3).

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    После травм у «Пармы» восстанавливаются Хуан Франсиско Брунетта, Валентин Михайла, Максим Бузи и Венсан Лаурини.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 7 набранными очками.

    На счету «фиалок» две победы, одна ничья и три поражения в шести сыгранных турах.

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    • Команда Джузеппе Якини выиграли у «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:2), разошлась миром со «Специей» (2:2), а также проиграла «Интеру» (3:4), «Сампдории» (1:2) и «Роме» (0:2).

    Среди травмированных у «Фиорентины» значатся Герман Песселья и Борха Валеро. У Хосе Кальехона выявлен коронавирус, а Лукас Мартинес Куарта отбывает дисквалификацию.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фиорентины» — 2.10, победа «Пармы» — 3.40, ничья — 3.80.

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    Как известно, за день до игры у Хосе Кальехона был обнаружен коронавирус, в связи с чем тренировочный процесс «фиалок» разладился, поскольку игроки не могли работать в группах, а лишь поддерживали форму индивидуально.

    Учитывая данный факт, нам кажется, что у «крестоносцев» появляются шансы зацепиться за очки, тем более что в целом результаты команд схожи, пусть у «Фиорентины» и есть чуть больший потенциал.

    Наш основной прогноз — «ничья». Данная ставка принимается с очень привлекательным коэффициентом.

    Чтобы снизить риски, можно взять ставку «хозяева не проиграют» или же поставить на «обе команды забьют» за 1.62. 0

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    «Парма» — «Фиорентина». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Парма» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80
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