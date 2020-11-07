«Парма» — «Фиорентина». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 7 ноября 2020 года

В субботу, 7 ноября, «Парма» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эннио Тардини», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Парма» — «Фиорентина».

«Парма»

«Парма» занимает 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 5 очков.

«Крестоносцы» в шести сыгранных турах одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Подопечные Фабио Ливерани обыграли «Верону» (1:0), разошлись миром со «Специей» (2:2) и «Интером» (2:2), а также уступили «Наполи» (0:2), «Болонье» (1:4) и «Удинезе» (2:3).

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После травм у «Пармы» восстанавливаются Хуан Франсиско Брунетта, Валентин Михайла, Максим Бузи и Венсан Лаурини.

«Фиорентина»

«Фиорентина» расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 7 набранными очками.

На счету «фиалок» две победы, одна ничья и три поражения в шести сыгранных турах.

Команда Джузеппе Якини выиграли у «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:2), разошлась миром со «Специей» (2:2), а также проиграла «Интеру» (3:4), «Сампдории» (1:2) и «Роме» (0:2).

Среди травмированных у «Фиорентины» значатся Герман Песселья и Борха Валеро. У Хосе Кальехона выявлен коронавирус, а Лукас Мартинес Куарта отбывает дисквалификацию.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Фиорентины» — 2.10, победа «Пармы» — 3.40, ничья — 3.80.

Как известно, за день до игры у Хосе Кальехона был обнаружен коронавирус, в связи с чем тренировочный процесс «фиалок» разладился, поскольку игроки не могли работать в группах, а лишь поддерживали форму индивидуально.

Учитывая данный факт, нам кажется, что у «крестоносцев» появляются шансы зацепиться за очки, тем более что в целом результаты команд схожи, пусть у «Фиорентины» и есть чуть больший потенциал.

Наш основной прогноз — «ничья». Данная ставка принимается с очень привлекательным коэффициентом.

Чтобы снизить риски, можно взять ставку «хозяева не проиграют» или же поставить на «обе команды забьют» за 1.62. 0