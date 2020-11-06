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    Заработает ли «Сассуоло» три очка в игре с аутсайдером?

    «Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч Серии А 6 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Удинезе»
    «Сассуоло»
    В седьмом туре чемпионата Италии «Сассуоло» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» 6 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Удинезе».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Ноября 2020 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Сассуоло»

    После шести матчей в чемпионате Италии команда из одноименного города в провинции Модена имеет на своем счету 14 очков. В таблице Серии А она находится на втором месте, отставая от «Милана» на 2 балла.

    В шести поединках «Сассуоло» забил 18 голов, что на данный момент является лучшим показателем среди других клубов национального первенства.

    В стартовом туре черно-зеленые при колоссальном игровом преимуществе не сумели победить «Кальяри» (1:1). Затем команда Роберто де Дзерби разгромила «Специю» (4:1) и «Кротоне» (4:1).

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    В четвертом туре Серии А «Сассуоло» одержал волевую победу над «Болоньей» (4:3). Позже была результативная ничья с «Торино» (3:3). А 1 ноября команда Роберто де Дзерби переиграла «Наполи» (2:0).

    «Удинезе»

    Для команды из Удине текущий сезон пока складывается ужасно. За шесть туров этот клуб заработал всего 3 очка, из-за чего он застрял в красной зоне на 19-м месте.

    На старте нового розыгрыша Серии А «Удинезе» не набрал ни единого балла в трех турах. Сперва черно-белые в гостях потерпели поражение от «Вероны» (0:1).

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    • Затем были две игры в родных стенах, в которых «зебры» уступили «Специи» (0:2) и «Роме» (0:1). А первую победу в сезоне подопечные Луки Готти завоевали во встрече с «Пармой» (3:2).

    Позже в чемпионате «Удинезе» уступил «Фиорентине» (2:3). В 1/32 финала Кубка страны эта команда переиграла «Виченца Виртус» (3:1), а 1 ноября клуб из Удине дома не справился с «Миланом» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сассуоло» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.02, на ничью — 3.80, а на победу «Удинезе» — 3.72.

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    На данный момент «Сассуоло» является самой забивной командой чемпионата. Важно и то, что коллектив Роберто де Дзерби не просто штампует голы, а и набирает при этом очки, выигрывая большую часть матчей.

    «Удинезе» же пока застрял на дне таблицы и забил всего 6 голов. В Серии А это один из худших показателей в нападении. В гостях «зебрам» будет трудно что-то противопоставить уверенно идущему «Сассуоло». Наши прогноз и ставка — победа «Сассуоло» за 2.02. 0

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