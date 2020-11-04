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    Создаст ли «Истанбул Башакшехир» проблемы «Манчестеру»?

    «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед»
    Эдинсон Кавани
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на «Стадионе имени Фатиха Терима» 4 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 04 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Истанбул Башакшехир»

    В Группе H турецкая команда из Стамбула пока находится в самом низу. За два матча она не смогла набрать очков и забить хотя бы гол, а вот пропустить в свою сетку этот клуб успел 4 мяча.

    В первом туре Лиги чемпионов «Истанбул Башакшехир» встретился с «РБ Лейпцигом». На «Ред Булл Арене» дубль Анхелино огорчил гостей из Турции (0:2).

    Во второй встрече подопечные Окана Бурука дома принимали «Пари Сен-Жермен». Против французского топа коллектив из Стамбула играл смело, но все равно уступил парижанам (0:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Турции «Истанбул Башакшехир» пока находится на седьмом месте с десятью очками. В последних трех турах Суперлиги эта команда победила «Трабзонспор» (2:0), «Антальяспор» (5:1) и «Коньяспор» (2:1).

    «Манчестер Юнайтед»

    В непростой группе с «РБ Лейпцигом» и ПСЖ команда из Манчестера лидирует. В двух турах она заработала 6 очков, забила 7 голов, а пропустила всего 1. От преследователей «МЮ» оторвался на 3 балла.

    Первая встреча в Лиге чемпионов прошла для «Манчестер Юнайтед» в гостях. В поединке с «Пари Сен-Жермен» «манкунианцы» вырвали победу на 87-й минуте (2:1).

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    А вот в Премьер-лиге «МЮ» застрял на 15 месте в таблице с 7 очками, добытыми в 6 турах. В ходе двух последних игр в АПЛ «дьяволы» на «Олд Траффорд» разошлись миром с «Челси» (0:0) и уступили «Арсеналу» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу клуба «Истанбул Башакшехир» в этой встрече букмекеры предлагают поставить за 8.40. На ничью они дают коэффициент 4.68, а на победу «МЮ» — 1.44.

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    Команда Сульшера уверенно идет в ЛЧ, а в чемпионате Англии совсем другая картина. У турецкого клуба дела в ЛЧ складываются не очень, да и в Суперлиге коллектив из Стамбула начал побеждать с пятого тура.

    Однако игра с ПСЖ показала, что «Истанбул» дома способен держать в напряжении оборону даже грозного соперника.

    Учитывая, какие у «Юнайтед» проблемы в защите, можно предположить, что забитые мячи прилетят в обе стороны. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.90. 0

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    «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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