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    «Совы» прервут череду поражений?

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 3 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Борнмут»
    «Шеффилд Уэнсдей»
    3 ноября на стадионе «Хиллсборо» «Шеффилд Уэнсдей» сыграет с «Борнмутом» в 10-м туре первенства первого английского дивизиона. Начало — в 22:00 по мск. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Борнмут».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 03 Ноября 2020 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 22:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    Коэффициенты на матч
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    «Шеффилд Уэнсдей», который в прошлом розыгрыше Чемпионшипа финишировал на 16 месте, в текущем сезоне плетется на самом дне турнирной таблицы, начав первенство с 12 очковым штрафом.

    За всю турнирную дистанцию «совы» смогли добыть две виктории, дважды сыграли вничью и пять раз уходили с поля поверженными. Таким образом, их штраф сократился до — 4.

    Отметим, что коллектив проиграл последние четыре проведенные встречи, забив в них только один гол при семи пропущенных. В двух минувших турах «Шеффилд Уэнсдей» был повержен на выезде 0:3 «Ротрхэмом» и 0:1 «Уикомбом».

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    «Совы» в родных стенах не могут победить в последних 11 проведенных матчах, проиграв в семи из них при четырех мировых исходах.

    «Борнмут»

    «Борнмут», который по итогам прошедшего сезона покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

    После восьми сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали 17 баллов и идут третьими в турнирной таблице, отставая от лидирующему «Редингу» на пять очков.

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    • В текущем сезоне коллектив еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при пяти мировых. В минувшем игровом дне «Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Дерби» (1:1), а туром ранее обыграл «Бристоль Сити» (1:0), а еще ранее было три мировые кряду.

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    В этом сезоне «красно-черные» на выезде с учетом всех турниров победили лишь раз, трижды сыграли вничью и потерпели одно фиаско, проиграв в Кубке лиги «Ман Сити» — 1:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Борнмута» — 2.15, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 3.54, ничья — 3.46.

    Прогнозируем, что «совы» в родных стенах смогут прервать серию поражений, не проиграв «вишням», часто играющим в последнее время вничью. 0

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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Чемпионшипа 3 ноября 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Уэнсдей» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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