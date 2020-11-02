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    Сможет ли «Лидс» удивить «Лестер»?

    «Лидс» — «Лестер». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии 2 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Лестер»
    Патри Бэмфорд
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лидс» — «Лестер».

    «Лидс»

    Позади всего лишь шесть туров, но «Лидс» уже успел очаровать своей игрой. Еще никогда в АПЛ середняки не играли в таком изящном футбольном стиле. Правда, в таблице команда гениального Марсело Бьелсы пока что находится лишь на 12-м месте, но, очевидно, что есть все предпосылки к тому, что «Лидс» сможет подняться выше.

    В прошлом туре «Лидс» хладнокровно разобрался с «Астон Виллой», одержав победу со счетом 3:0 благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда.

    Кроме того, можно вспомнить домашнюю ничью с «Манчестер Сити». Абсолютно равная игра, в которой «Лидс» порой смотрелся даже лучше, чем супер дорогая команда Хосепа Гвардиолы.

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    Ну и теперь уже понятно, что «Лидс» не случайно устроил триллер с «Ливерпулем» на «Энфилде» в первом туре. Тот матч завершился в пользу команды Юргена Клоппа со счетом 4:3, но «Лидс» тогда всем понравился.

    «Лестер»

    «Лестер» после шести туров занимает восьмое место, набрав 12 очков. Не самый плохой, но и не самый позитивный результат для команды, которая в прошлом сезоне до последнего боролась за путевку в Лигу чемпионов. Но с учетом плотности в таблице «Лидс» по-прежнему можно считать одним из претендентов на место в топ-4.

    У «Лестера» было два провальных матча — и оба случились сразу после невероятной победы над «Манчестер Сити». Команда Брэндана Роджерса в конце сентября сенсационно выиграла на «Энфилде» со счетом 5:2. Но после этого были поражения от «Астон Виллы» и «Вест Хэма». И что интересно, «Лестер» проиграл на своем поле.

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    • Зато в прошлом туре «Лестер» одержал гостевую победу над «Арсеналом» благодаря голу Джейми Варди. И тут уже можно отметить определенную тенденцию: «Лестеру» проще играть вторым номером, проще говоря, на контратаках, а не с позиции силы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы «Лидса» и «Лестера» на победу в предстоящем матче равны. И на хозяев, и на гостей можно поставить за 2.63, ничью предлагают за 3.76.

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    «Лидсу» нужно быть очень осторожным. Скорее всего, «Лестер» отдаст команде Бьелсы мяч, а сам будет выжидать моменты для контратака. Такой «Лестер» — самый опасный. Но Бьелса наверняка обо всем этом догадывается. Другой вопрос — отступит ли он от своего стиля и плана. Если нет, могут быть проблемы.

    В общем, для ставок на исход матч действительно крайне сложный.

    Поэтому ставка — на обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.95.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на то, что обе команды забьют во втором тайме за 2.91. 0

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    «Лидс» — «Лестер». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии 2 ноября 2020 года. Прогноз на «Лидс» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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