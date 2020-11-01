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    Выиграет ли «Байер» у «Фрайбурга»?

    «Фрайбург» — «Байер». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Байер»
    Футболисты «Байера»
    В воскресенье, 1 ноября, «Фрайбург» на своем поле примет «Байер» в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Шварцвальд-Штадион», начнется в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Фрайбург» — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Ноября 2020 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.00
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 6 очков.

    В пяти сыгранных турах «бразильцы из Брайсгау» одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    Команда Кристиана Штрайха обыграла «Штутгарт» (3:2), разошлась миром с «Вольфсбургом» (1:1), «Вердером» (1:1) и «Унионом» (1:1), а также уступила дортмундской «Боруссии» (0:4).

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    После травм у «Фрайбурга» восстанавливаются Марк Флеккен и Яник Хаберер.

    «Байер»

    «Байер» расположился на пятой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги с 9 набранными очками.

    На счету «фармацевтов» ничьи с «Вольфсбургом» (0:0), «Лейпцигом» (1:1) и «Штутгартом» (1:1), а также победы над «Майнцем» (1:0) и «Аугсбургом (3:1).

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  • 29/10/2020

    • В середине недели леверкузенская команда потерпела поражение от пражской "Славии" (0:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

    В лазарете "Байера" находятся Чарлес Арангис, Сантьяго Ариас, Ларс Бендер, Эсекьель Паласиос, Паулиньо и Патрик Шик.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа "Байера" — 2.05, победа "Фрайбурга" — 3.50, ничья — 3.90.

    "Фармацевты" стартовали в новом сезоне Бундеслиги с трех ничьих подряд, но затем набрали ход, оформив победы над "Майнцем" и "Аугсбургом", попутно разгромив "Ниццу" в Лиге Европы.

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    Да, в середине недели леверкузенцы уступили "Славии", но этому есть объяснение — красная карточка Карима Беллараби на 22-й минуте. При этом "Байер" все равно владел инициативой и нанес больше ударов по воротам соперника.

    На своем поле "Фрайбург" может быть опасен, но мы все же больше верим в успех гостей, которые, несмотря на некоторые кадровые проблемы, должны набирать три очка. Наш прогноз и ставка — "победа леверкузенской команды".

    В то же время мы вряд ли станем свидетелями результативной игры, поэтому еще один вариант — "тотал голов меньше 3" за 1.74. 0

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    «Фрайбург» — «Байер». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Фрайбург» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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