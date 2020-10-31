«Борнмут» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Чемпионшипа 31 октября 2020 года

«Борнмут»
«Борнмут», который по итогам прошедшего сезона покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.
После восьми сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали 16 баллов и идут вторыми в турнирной таблице, однако уступает лидирующему «Редингу» аж шесть очков.
В текущем первенстве коллектив еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при четырех ничейных исходах. В минувшем туре «Борнмут» переиграл дома 1:0 «Бристоль Сити», а перед этим завершил три игры подряд вничью.
В текущем сезоне «вишни» не уступали в родных стенах во всех турнирах, трижды победив при двух ничьих.
«Дерби Каунти»
«Дерби Каунти», который в прошлом сезоне был только десятым в Чемпионшипе, в этом сезоне после восьми туров первого английского дивизиона с пятью баллами находится на 21 месте.
«Бараны» за всю турнирную дистанцию пока одержали лишь одну викторию, еще в четвертом туре переиграв в гостях 1:0 «Норвич». После того они дважды проиграли и два раза сыграли вничью.
Обе мировые пришлись как раз на два последних игровых дня, где «белые» поделили очки с на выезде с «Ноттингемом» и в родных стенах с «Кардиффом» (обе по 1:1).
В текущем сезоне «Дерби» заработал большую часть набранных балов в гостях, выиграв одну игру при одной мировой и двух фиаско, разница мячей — 3:4.
Последний раз эти клубы играли в сезоне 2014/15. И тогда в рамках Чемпионшипа в Борнмуте была зафиксирована ничья (2:2), а в Дерби победили «бараны» — 2:0.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.70, победа «Дерби» — 5.65, ничья — 3.78.
Вылетевшие из АПЛ «вишни» ставят перед собой задачу за сезон вернуться в элиту, а «бараны» мечтают не вылететь в Лигу 1. И в очном противостоянии лидера и аутсайдера прогнозируем победу первых. 0