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    «Вишни» в родных стенах справятся с «баранами»?

    «Борнмут» — «Дерби Каунти». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Чемпионшипа 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Дерби Каунти»
    Арно Груневелд
    В субботу, 31 октября, в рамках 9-го тура первенства первой английской лиги «Борнмут» примет «Дерби Каунти». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Дерби Каунти».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 31 Октября 2020 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 18:00 Дерби Каунти Дерби Каунти
  • Дерби
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.50
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    «Борнмут»

    «Борнмут», который по итогам прошедшего сезона покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

    После восьми сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали 16 баллов и идут вторыми в турнирной таблице, однако уступает лидирующему «Редингу» аж шесть очков.

    В текущем первенстве коллектив еще не знал горечи поражений, выиграв четыре игры при четырех ничейных исходах. В минувшем туре «Борнмут» переиграл дома 1:0 «Бристоль Сити», а перед этим завершил три игры подряд вничью.

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    В текущем сезоне «вишни» не уступали в родных стенах во всех турнирах, трижды победив при двух ничьих.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти», который в прошлом сезоне был только десятым в Чемпионшипе, в этом сезоне после восьми туров первого английского дивизиона с пятью баллами находится на 21 месте.

    «Бараны» за всю турнирную дистанцию пока одержали лишь одну викторию, еще в четвертом туре переиграв в гостях 1:0 «Норвич». После того они дважды проиграли и два раза сыграли вничью.

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    • Обе мировые пришлись как раз на два последних игровых дня, где «белые» поделили очки с на выезде с «Ноттингемом» и в родных стенах с «Кардиффом» (обе по 1:1).

    В текущем сезоне «Дерби» заработал большую часть набранных балов в гостях, выиграв одну игру при одной мировой и двух фиаско, разница мячей — 3:4.

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    Последний раз эти клубы играли в сезоне 2014/15. И тогда в рамках Чемпионшипа в Борнмуте была зафиксирована ничья (2:2), а в Дерби победили «бараны» — 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.70, победа «Дерби» — 5.65, ничья — 3.78.

    Вылетевшие из АПЛ «вишни» ставят перед собой задачу за сезон вернуться в элиту, а «бараны» мечтают не вылететь в Лигу 1. И в очном противостоянии лидера и аутсайдера прогнозируем победу первых. 0

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