«Портленд» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч МЛС 29 октября 2020 года

29 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Портленд» на своей территории сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — в 05:00 по мск. Прогноз на «Портленд» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Портленд»

«Портленд» занимает на данный момент третьей место в Западной конференции. В 19 проведенных поединках коллектив смог разжиться 32 набранными очками и отстает от лидера на три пункта.

После победы 12 октября над «Сан-Хосе» (3:0) в родных стенах, затем «дровосеки» не могут одержать викторию на протяжении трех встреч, раз проиграв и дважды сыграв вничью.

Начали этот неудачный период они с гостевого фиаско от «Реал Солт-Лейк» (1:2), после чего расписали мировые по 1:1 дома с ФК «Лос-Анджелес» и на выезде с «Сиэтлом».

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Домашние встречи в текущем розыгрыше МЛС даются «Портленду» не особо успешно. Команда выиграла четыре игры при трех поражениях и двух ничьих, разница мячей — 15:15.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в этой же конференции плетется на самом ее дне. У клуба на счету 18 зачетных баллов и отставание от зоны плей-офф в шесть пунктов.

У калифорнийцев сейчас кризис. Они проиграли в семи встречах из последних восьми проведенных и один раз выиграли, тур тому назад одолев дома 1:0 «Ванкувер».

А в своей последней сыгранной игре «галактикос» уступили в дерби ФК «Лос-Анджелес» (0:2). В шести других проигрышных играх, в трех из них также «Гэлакси» не забивал.

Вне родных стен «Лос-Анджелес Гэлакси» смог добыть только две виктории, дважды сыграл вничью и четыре раз был поверженным, разница мячей — 9:15.

В этом чемпионате команды уже сыграли дважды и обменялись гостевыми победами — 2:3 и 6:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Портленда» предлагают — 1.88.

На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.64, ничья оценена — в 4.14.

За последние шесть очных противостояний команды на двоих забивали минимум три гола. Наверняка и эта встреча будет результативной. Ставим на ТБ 3,0. 0