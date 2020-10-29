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    Сможет ли ЛАСК выиграть у болгарского гранда?

    ЛАСК — «Лудогорец». Прогноз и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

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    Австрийский ЛАСК сыграет на своем поле с болгарским «Лудогорцем» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября в Линце, начало — в 20:55 мск. Прогноз на ЛАСК — «Лудогорец».

    ЛАСК

    В первом туре ЛАСК побывал в Лондоне на мастер-классе у «Тоттенхэма». Топовая банда Жозе Моуринью выиграла у австрийцев со счетом 3:0. Матч показал, что ЛАСК пока не готов играть с такими командами.

    И все-таки ЛАСК действительно сделал большой шаг вперед за последние несколько лет. В решающем раунде квалификации Лиги Европы клуб из Линца разгромил лиссабонский «Спортинг» со счетом 4:1.

    И по сути, ЛАСК сейчас можно назвать единственным клубом, который способен хоть как-то конкурировать в чемпионате Австрии с «Зальцбургом».

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    • Факт: в текущем сезоне ЛАСК выиграл все пять домашних матчей с общим счетом 18:1.

    «Лудогорец»

    У «Лудогорца» сезон начался с попытки попасть в групповой этап Лиги Европы. Чуть-чуть не получилось, во втором раунде болгарский клуб проиграл датскому «Мидтъюллану», который в итоге пробился в основной турнир главного турнира Европы.

    В Лиге Европы «Лудогорцу» тоже пришлось пройти через квалификацию. В решающем раунде команда Станислава Генчева выиграла у брестского «Динамо» со счетом 2:0.

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    А вот в группе «Лудогорец» стартовал с поражения от «Антверпена» (1:2). Ничего сенсационного, но болгары все равно сильно расстроились, потому что проиграли на своем поле.

    Однако пока рано делать глобальные выводы, в прошлом сезоне у «Лудогорца» тоже были неудачные матчи, но в итоге клуб вышел в плей-офф Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    Победу ЛАСК в предстоящем букмекеры предлагают за 1.80, на ничью можно поставить за 4.05, а на «Лудогорец» — за 4.50.

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    По-хорошему, здесь вообще нет смысла рассуждать о фаворитах и аутсайдерах. Даже несмотря на статистику домашних матчей ЛАСК. Эти австрийцы все-таки не так сильны и стабильны, как «Зальцбург». Кроме того, у «Лудогорца» есть уже достаточно внушительный еврокубковый опыт.

    Поэтому оптимальный вариант — ставка на голы, например, на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.15.

    Или обе забьют во втором тайме за 3.26. В Лиге Европы очень часто все самое интересное начинается только после перерыва. 0

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    ЛАСК — «Лудогорец». Прогноз и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на ЛАСК — «Лудогорец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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