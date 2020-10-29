«Даллас» — «Интер Майами». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч МЛС 29 октября 2020 года

29 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Даллас» на своем поле примет «Интер Майами». Начало игры — в 03:30 по мск. Прогноз на «Даллас» — «Интер Майами».

«Даллас»

«Даллас» с 25 набранными баллами после 18 проведенных игр идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, однако от зоны не плей-офф коллектив оторвался лишь на три пункта.

У «быков» сейчас непростой период. За последние семь встреч они смогли добыть лишь одну викторию, одолев два тура тому назад дома 1:0 «Канзас-Сити».

После этого они были разгромлены в гостях «Нэшвиллом» (0:3), а также поделили очки на выезде с «Реал Солт-Лейк», сыграв вничью со счетом 0:0.

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В текущей регулярке МЛС «Даллас» на своей территории выступает успешно, выиграв пять игр при четырех мировых исходах и одном фиаско, разница мячей — 16:8.

«Интер Майами»

«Интер Майами» с 21 набранным пунктам после 20 сыгранных встреч расположился на десятом месте в Восточной конференции, опережая 11 строку лишь по дополнительным показателям.

Клуб Бекхэма проиграл лишь раз за последние пять матчей, потерпев выездное фиаско тур тому назад от «Монреаля» со счетом 1:2. Также в этот период было три выигрыша и одна ничья.

Виктории «цапли» одержали над «Нью-Йорк РБ» (2:1), «Хьюстон Динамо» (1:0) и «Орландо» (2:1) в своей последней игре. Мировая состоялась с «Атланта Юнайтед» (1:1)

Вне родных стен в дебютном розыгрыше МЛС «Интер Майами» добыл лишь две виктории в 11 играх при одной ничьей и восьми фиаско, разница забитых и пропущенных — 9:17.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 2.60, победа «Интер Майами» — 2.70, ничья — 3.54.

Оба коллектива совсем не блещут результативностью. Наверняка и на этот раз они не порадуют большим количеством забитых голов.

Наши прогноз и ставка — ТМ 3,0. 0