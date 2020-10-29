«Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 октября 2020 года

В четверг, 29 октября, «Антверпен» на своем поле примет «Тоттенхэм» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет в Бельгии, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Антверпен» — «Тоттенхэм».

«Антверпен»

«Антверпен» напрямую попал в групповой этап Лиги Европы, поэтому успел сыграть всего один матч — в первом туре он в гостях одолел «Лудогорец» (2:1).

В турнирной таблице чемпионата Бельгии «красно-белые» лидируют после десяти сыгранных туров.

Команда Ивана Леко одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. На минувших выходных она дома обыграла «Беерсхот» (3:2).

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После травм у «Антверпена» восстанавливаются Бруни Нсимба и Сандер Копман. Также имеют проблемы со здоровьем Дилан Батубинсика, Мануэль Бенсон и Алексис де Сарт.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» начал свой еврокубковый путь с квалификации Лиги Европы, в которой поочередно прошел «Локомотив» из Пловдива (2:1), «Шкендию» (3:1) и «Маккаби» из Хайфы (7:2).

В первом туре группового этапа «шпоры» на своем поле разгромили австрийский ЛАСК (3:0).

В турнирной таблице английской Премьер-лиги лондонцы расположились на пятом месте с 11 набранными очками в шести турах.

В шестом туре подопечные Жозе Моуринью с минимальным счетом одолели «Бернли» (1:0) благодаря голу Сон Хын Мина.

Среди травмированных у «Тоттенхэма» значатся Яфет Танганга, Стивен Бергвейн и Серж Орье.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.51, победа «Антверпена» — 5.90, ничья — 4.50.

Основная причина, по которой «красно-белые» находятся на вершине национального первенства, заключается в том, что на своем поле они пока не потерпели ни одного поражения. Но смогут ли они продлить беспроигрышную серию после встречи со «шпорами»?

Мы в этом очень сомневаемся. Дело в том, что в десяти последних матчах «Антверпен» пропустил сразу 14 голов, хотя не играл с командами такого уровня, как «Тоттенхэм».

Да, у команды Моуринью изматывающий график матчей, но в целом она на ходу, так что должна побеждать, пусть и с небольшими проблемами. Наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" и обе забьют» за 2.80.

Другой вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82. 0