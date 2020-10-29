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    Привезет ли «Тоттенхэм» победу из Бельгии?

    «Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Тоттенхэм»
    Сон Хын Мин
    В четверг, 29 октября, «Антверпен» на своем поле примет «Тоттенхэм» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая пройдет в Бельгии, начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Антверпен» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 29 Октября 2020 года
    Антверпен
  • Лига Европы. Группа J
    •  Антверпен 20:55 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.70
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
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    «Антверпен»

    «Антверпен» напрямую попал в групповой этап Лиги Европы, поэтому успел сыграть всего один матч — в первом туре он в гостях одолел «Лудогорец» (2:1).

    В турнирной таблице чемпионата Бельгии «красно-белые» лидируют после десяти сыгранных туров.

    Команда Ивана Леко одержала шесть побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. На минувших выходных она дома обыграла «Беерсхот» (3:2).

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    После травм у «Антверпена» восстанавливаются Бруни Нсимба и Сандер Копман. Также имеют проблемы со здоровьем Дилан Батубинсика, Мануэль Бенсон и Алексис де Сарт.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» начал свой еврокубковый путь с квалификации Лиги Европы, в которой поочередно прошел «Локомотив» из Пловдива (2:1), «Шкендию» (3:1) и «Маккаби» из Хайфы (7:2).

    В первом туре группового этапа «шпоры» на своем поле разгромили австрийский ЛАСК (3:0).

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  • 26/10/2020

    • В турнирной таблице английской Премьер-лиги лондонцы расположились на пятом месте с 11 набранными очками в шести турах.

    В шестом туре подопечные Жозе Моуринью с минимальным счетом одолели «Бернли» (1:0) благодаря голу Сон Хын Мина.

    Среди травмированных у «Тоттенхэма» значатся Яфет Танганга, Стивен Бергвейн и Серж Орье.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тоттенхэма» — 1.51, победа «Антверпена» — 5.90, ничья — 4.50.

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    Основная причина, по которой «красно-белые» находятся на вершине национального первенства, заключается в том, что на своем поле они пока не потерпели ни одного поражения. Но смогут ли они продлить беспроигрышную серию после встречи со «шпорами»?

    Мы в этом очень сомневаемся. Дело в том, что в десяти последних матчах «Антверпен» пропустил сразу 14 голов, хотя не играл с командами такого уровня, как «Тоттенхэм».

    Да, у команды Моуринью изматывающий график матчей, но в целом она на ходу, так что должна побеждать, пусть и с небольшими проблемами. Наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" и обе забьют» за 2.80.

    Другой вариант — «гости не проиграют и тотал больше 2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.82. 0

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    «Антверпен» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Антверпен» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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