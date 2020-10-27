«Шахтер» — «Интер». Прогнозы (к. 2.83) и ставки на Лигу чемпионов 27 октября 2020 года

Донецкий «Шахтер» во вторник вечером встретится с миланским «Интером» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 27 октября в Киеве, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Шахтер» — «Интер».

«Шахтер»

Полуфиналист предыдущего розыгрыша Лиги Европы в первом туре четко показал, что не чувствует себя лишним в компании «Реала», «Интера» и менхенгладбахской «Боруссии». «Шахтер» выиграл у «Реала» в Мадриде. После этого, в принципе, можно прекратить мини-рассказ о донецкой-команде. Но есть детали.

Например, в чемпионате Украины «Шахтер» в этом сезоне уже успел потерять восемь очков. И это несмотря на то, что по составу «горнякам» нет равных в Украине. Сразу после матча в Мадриде «Шахтер» сыграл вничью с «Ворсклой» (1:1), которая почти весь второй тайм бегала вдесятером.

Ничьи с «Зарей», «Рухом» и «Десной» тоже говорят о том, что у «Шахтера» есть проблемы, прежде всего, в обороне.

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Просто факт: «Шахтер» смог не пропустить только в одной игре текущего сезона.

«Интер»

Тем временем «Интер» в первом туре сыграл вничью с «Боруссией» из Менхеншладбаха. Результат, возможно, не такой уж и сенсационный, но глупо отрицать, что в победе миланской команды почти не было сомнений. Однако немцы нашли правильный план, благодаря чему и добились положительного результата.

В чемпионате Италии «Интер» после пяти туров занимает четвертое место. Больших претензий к Антонио Конте пока нет, но черно-синей части Милана все-таки слегка напряглись после ничейного матча с «Лацио» и поражения в дерби. Но тут важно понимать, что «Интер» подвела реализация, моменты команда создает исправно.

Прогноз и ставка

В августе «Интер» и «Шахтер» встречались в полуфинале Лиги Европы, который в итоге стал настоящим кошмаром для чемпиона Украины. Итальянцы разорвали в клочья оборону «Шахтера», выиграв со счетом 5:0.

Вряд ли теперь дойдет до такого разгрома, все-таки у донецкого клуба уже есть определенный опыт. Но матч, скорее всего, получится результативным. «Шахтер» тоже умеет здорово атаковать, но при этом допускает очень много ошибок в обороне. Будем говорить честно, победа над «Реалом» — это еще и королевское везение. Во втором тайме Мадрид только чудом не забил «Шахтеру» больше двух мячей.

Ставка — обе команды забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 2.56.

А также ставка на индивидуальный тотал «Интера» больше 2,5 за 2.83.

Кроме того, можно поискать ставку на индивидуальный тотал Ромелу Лукаку. Бельгийская машина может запросто заколотить «Шахтеру» парочку мячей. Просто на гол Лукаку можно поставить за 1.95. 0