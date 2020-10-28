Суперэкспресс на 27-28 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Вдоволь накуражившись, LiveSport.Ru задумался о том, а не пора ли собрать суперэкспресс, который не только создаст интригу, но и «доедет». Попытка, в которую поверят если не все, то многие.

«Шахтер» — «Интер»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

«Шахтеру» будет сложно, прежде всего, психологически. Для таких команд в матчах с грандами очень хорого, когда от них вообще ничего не ждут. А от «Шахтера» после победы над «Реалом» местные болельщики требуют лишь одного — шоу должно продолжаться!

И как правило, в подобных ситуациях получается все с точностью до наоборот. Скорее всего, мощная банда «Интера» напомнит, что весной «Шахтеру» комфортнее в Лиге Европы.

Голы Лукаку, Лаутаро, максимальная польза от Артуро Видаля — все это будет в предстоящем матче в Киеве.

Ставка: тотал «Интера» больше 1,5 за 1.65.

«Аталанта» — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

Похоже, у «Аталанты» начинается сложный период. Команда из Бергамо уже и не середняк, но еще и не гранд. И, похоже, что в «Аталанте» и сами не могут понять, в каком статусе им комфортнее. Отсюда и проблемы, которые очень сильно проявились в недавних матчах Серии А против «Наполи» и «Сампдории».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

К сожалению, в Италии «Аталанту» уже изучили, и теперь понимают, как против нее играть. Ну и главный тренер команды-открытия прошлого сезона Джанпьеро Гасперини явно забыл, что работать надо не только над игрой в атаке, но еще и про защиту иногда можно вспоминать. «Аталанта» слишком много пропускает.

«Аякс» умеет атаковать. Победа со страшным счетом 13:0 в недавнем матче с «Венло» подтвердила, что «Ливерпуль» на прошлой неделе лишь чудом унес ноги из Амстердама. Как минимум один мяч «Аякс» точно забьет.

Ставка: тотал «Аякса» больше 1,0 за 1.42.

«Ливерпуль» — «Мидтъюллан»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

Предстоящий матч — отличная возможность для «Ливерпуля» улучшить разницу мячей. «Аталанта» забила датчанам четыре мяча. Вряд ли «Ливерпуль» забьет меньше. Добавить что-либо к этому нечего.

Ставка: тотал «Ливерпуля» больше 3,0 за 1.77.

«Боруссия» Дортмунд — «Зенит»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

Спад в игре «Зенита» наступил как раз перед стартом в Лиге чемпионов. Совпадение? Не совсем. Невероятно насыщенный график в РПЛ, матчи за сборную России — футболисты питерского клуба выглядят уставшими. Им бы сейчас в отпуск, а не в Лиге чемпионов бегать, но придется играть.

И впереди сложнейший матч в Дортмунде против «Боруссии», которая, безусловно, хочет исправиться за невзрачную игру с «Лацио» (1:3). «Зенит» получит по полной.

Ставка: победа «Боруссии» Д с форой (-1,5) за 2.05.

«Севилья» — «Ренн»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

Еще один матч, в котором наверняка выиграет фаворит. Брутальная «Севилья», может, и не доведет дело до разгрома, но три очка наберет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В матче с «Краснодаром» было хорошо заметно, что «Ренну» очень не хватает опыта, который имеет огромное значение в Лиге чемпионов. Скорее всего, победа «Севильи» 1:0 или 2:0.

Ставка: победа «Севильи» за 1.59.

«Краснодар» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур

«Челси» ни разу не смог забить в двух предыдущих матчах. Сначала «Севилье», а потом и Манчестер Юнайтед«. Две сложнейшие игры, после которых встреча с "Краснодаром" станет для команды Фрэнка Лэмпарда глотком свежего воздуха.

Игра против топ-клуба АПЛ в очередной раз покажет, что оборона является самым слабым звеном в системе "Краснодара". Если команде Мурада Мусаева даже "Спартак" забивает трижды, то "Челси" может расщедриться и на "пятёрочку". Если, конечно, будет желание.

Ставка: тотал "Челси" больше 2,0 за 1.99.

Общий коэффициент — 26.89. 0